Tarihi Van Kalesi’nde ‘sağlıklı yaşam’ yürüyüşü

Van’ın İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonunda Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle Van Kalesi’nde ‘Sağlıklı Yaşam ve Farkındalık Yürüyüşü’ gerçekleştirildi.

GÜNCEL 04.10.2021, 12:43 04.10.2021, 15:11
Tarihi Van Kalesi’nde ‘sağlıklı yaşam’ yürüyüşü

Her yıl 3-4 Ekim tarihlerinde ülke çapında düzenlenen ‘Dünya Yürüyüş Günü’ etkinlikleri bu yıl Van’da İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirildi. Katılımcıların Van Müzesi gezisi sonrasında Van Kalesi zirvesine yapılan yürüyüşe, 7’den 70’e kalabalık bir grup katıldı. Van Kalesi yerleşkesinde toplanan vatandaşlar, müze gezisi sonrası sağlıklı yaşam yürüyüşünün startını verdi.

Fazla kilo ya da aşırı kilo kaybının ve bunların oluşturacağı hastalıkları önlemek ve sağlıklı bir yaşam için sporun insan yaşamı üzerinde önemli olduğunu belirten İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Celal Güneş, toplumda farkındalık oluşturmak için böyle bir organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirti. Van’da spora erişemeyen vatandaşlara sporun her vatandaşın hakkı olduğu düşüncesi ve sosyal devletin yerel tezahürü olan sosyal belediyecilik düsturuyla etkinlik düzenlediklerini ifade eden Güneş, sporu şehrin kültürü haline getirme gayretlerinin yeni projelerle ivme kazanarak devam edeceğini kaydetti. Güneş, “Organizasyonun yapılmasından dolayı İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’a, tüm katılımcılara ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

Yoğun katılımın olduğu yürüyüş, Van Kalesi zirvesinde türküler eşliğinde halaylar çekilerek sona erdi.

Kaynak: İHA

Yorumlar (1)
Van Gölü'nün önemini kavramak 17 saat önce
Edremit Halk Plajından Van YYÜ Kampüsüne kadar Van Gölü kıyılarına sahil bandı, parklar, yeşil alanlar, bisiklet ve yürüyüş yolları, piknik ve mesire alanları, seyir terasları, spor tesisleri, kültürel mekanlar ve güzel bir ışıklandırma yapılsa Van halkı gölümüzün mavisi ve yapılacak 15- 20 km'lik sahil bandının yeşili eşliğinde yürüyüşler yapabilecek, dinlenecek ve huzur bulacak. Bu nimeti değerlendirmeliyiz. Bu gölü Van için sadece büyük bir su birikintisi olmaktan çıkarıp sosyal ve ekonomik bir zenginlik haline, bir değere dönüştürmeliyiz.
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