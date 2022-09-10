Takva: Van’ı ziyaret eden Iraklı sayısının artmasını istiyoruz

Kürdistan Bölgesi’nde görüşmeler gerçekleştiren heyette; Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Değer, Eren Görsel Görmen, Serdar Balandi ve Burak Gültepe, Meclis Üyesi Musa Güneş, Genel Sekreter Cengiz Aras, Petrol Ürünleri İşveren Sendikası (PÜİS) Van İl Başkanı Erdal Demir ve Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) yetkilisi yer aldı.

İLK ZİYARET BAŞKONSOLOSLUĞA

Bölge açısından önemli bir sınır kapısı olan ve Hakkari’nin Çukurca ilçesinde bulunan Üzümlü Sınır Kapısı’ndan Kürdistan Bölgesi’ne giriş yapan Van TSO heyeti ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Erbil Başkonsolosluğunu ziyaret etti. Başkonsolos Vekili Emir Teker ve Ticaret Ateşesi Kerem Tuzlu ile yapılan görüşmede, Erbil Başkonsolosluğu'nun çalışmaları, Üzümlü Sınır Kapısı'nın modernize edilmesi konusunda yapılacak çalışmalar ve Iraklı vatandaşların daha fazla Van’a gelmesi konusunda yapılacak işbirliği konuları istişare edildi.

SÜLEYMANİYE FUARI’NDA VAN RÜZGÂRI

Van TSO heyeti daha sonra Süleymaniye’ye geçti. Süleymaniye’de bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Uluslararası Tarım ve Gıda Endüstrisi Fuarı’na katılan Van TSO burada stant açtı. Van’ın tanıtım kitapçıklarının, fotoğraflarının yer aldığı stantta Van ile ilgili turizm ve tarım potansiyeli ziyaretçilere anlatıldı. Fuara katılım sağlayan firmalar ile fuarı ziyaret eden ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği Van standında Van ile ilgili hediyeler dağıtıldı.

TAKVA: KADİM ŞEHİR VAN’DAN GELİYORUZ

Fuarda konuşan Van TSO Başkanı Necdet Takva, “Türkiye’de İstanbul ve Ankara başkent değilken Urartular başta olmak üzere büyük medeniyetlere ev sahipliği ve başkentlik yapmış, bin 700 metrede denizi bulunan, havası, coğrafyası ve tarihi geçmişiyle kadim şehir olan Van'dan geliyoruz. Turizmi ve tarımı ile ön plana çıkan şehrimiz, toprağın suyun ve güneşin başkentidir. Bu anlamda cazibe merkezi olan şehrimizde uzun yıllardır Iraklı vatandaşlarımızı sayıları az da olsa misafir ediyoruz. Bu sayıyı artırmak ve ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Bu nedenle bugün buradayız. Ayrıca; 29 Eylül'de şehrimizde gerçekleşecek ve Türkiye'nin en büyük üçüncü fuarı olan Van Turizm Fuarı’na da sizleri davet ediyoruz” dedi.

VAN-SÜLEYMANİYE İLİŞKİLERİ

Van heyeti; fuar sonrası Süleymaniye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hayata geçirilen Toptancılar Sitesi'ni gezdi. Sitede bulunan Süleymaniye TSO Başkanı Sîrwan Mihemed Hawaii işyerini de ziyaret eden heyet, Van-Süleymaniye ilişkileri kapsamında ihracatın artırılmasına yönelik atılacak adımları görüştü. Ziyaret sonrası Irak kanalına açıklamalarda bulunan Başkan Takva, ziyaretin amacı, Süleymaniye TSO’nun yatırımı ve 2 ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

“KARŞILIKLI GİDİŞ-GELİŞLERİ ARTIRACAĞIZ”

Van TSO heyetinin bir sonraki durağı Erbil oldu. Erbil Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret eden heyet Erbil TSO Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Dr. Dara Celil Hayat ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi. Ziyarette konuşan Takva, “Uzun zamandır düzenlemeyi planlandığımız seyahatimizi gerçekleştirdik. Ev sahipliğiniz ve misafirperverliğiniz için teşekkür eder, kısa zamanda sizleri de şehrimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız. Kürdistan Bölgesi’nde yer alan Erbil bizim için önemli bir şehir. Bu öneme binaen ilişkilerimizin gelişmesi adına ortak iş birlikleri yapmayı hedefliyoruz. Karşılıklı gidiş-gelişlerimizi artırarak bunu sağlayacağız” diye konuştu.

ÜZÜMLÜ SINIR KAPISI’NIN ÖNEMİ

Van TSO son ziyaretini Duhok Ticaret ve Sanayi Odası’na yaptı. Duhok TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayad Hasan Abdulhalim ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelinen görüşmede 2 ülke için büyük öneme sahip Üzümlü Sınır Kapısı görüşüldü. Irak Kürdistan Bölgesi’nin, Van ve bölge illeri için büyük önem taşıdığını aktaran Takva, “Üzümlü Sınır Kapısı bizim için önemli olan Kürdistan Bölgesi ile bağımızı geliştireceğimiz en önemli güzergahtır. Ancak sınır kapısı hem bize hem Irak’a yakışan bir durumda değil. Kapının modernize edilmesi için ortak akıl ila hareket etmemiz gerekmektedir. Biz bu noktada kendi ülkemizde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başta olmak üzere tüm yetkili bakanlıklara yazımızı yazacak ve girişimlerde bulunacağız. Kapının modernizasyonu ile birlikte ilişkilerimiz çok daha önemli bir seviyeye gelecektir.” Şeklinde konuştu.

BAŞKAN TAKVA RUDAW TV’DE

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, yapılan ziyaret ve görüşmeleri Irak televizyonu Rudaw TV’ye değerlendirdi. Hevidar Zana'nın sunduğu haber programına konuk olan Başkan Takva, şunları söyledi: “Bu ziyaretten ötürü oldukça heyecanlandık. Şüphesiz her sene Van TSO adına bu tür fuarlara katılmayı çok isteriz. Açıkçası Erbil, Süleymaniye ve Duhok’ta gerçekleştirilen tüm fuarlara katılmak isteriz.

Bu fuara Van ve bölgeden herhangi bir şirket katılmasa da Türkiye’den 6 şirket vardı. Çok iyi ağırladılar bizi ve önemsediler.” İran’dan sonra Kürdistan Bölgesi’nde çalışma yaptıklarını aktaran Takva, “Van, daha ziyade İran’a yakın ve orada çok fazla çalışma yaptık ve karşılığını görüyoruz. Şimdi de Kürdistan Bölgesi ile de yapmak istiyoruz. Şimdi Üzümlü-Serzer Sınır Kapısı’nda görüşmeler gerçekleştirdik. Oradaki yönetimle görüştük. Eksiklikleri tespit edip rapor hazırlayacağız. Duhok’ta da görüşmelerimizi yaptıktan sonra raporlarımızı hükümete aktaracağız. Biz Erbil, Süleymaniye ve Duhok’taki iş insanlarının da kendi hükümetlerine bu yönde çağrı yapmalarını istiyoruz.” Dedi.

“KARŞILIKLIK EKSİKLİKLER TAMAMLANIR”

Sınır kapıları konusunda konuşan Takva “Biz Üzümlü’yü de İbrahim Halil-Habur Sınır Kapısı gibi geliştirmek ve genişletmek istiyoruz. Engeller ve aksiliklerin kaldırılması halinde gidiş gelişler çok daha rahatlayacaktır. O zaman birbirimize daha da yakın oluruz. Van-Duhok-Erbil-Süleymaniye arasında bir ticaret olması durumunda karşılıklı eksiklikler tamamlanır. İlişkilerimizi her anlamda ilerletebiliriz. Ama öncelikle sınır kapılarındaki engelleri halletmemiz lazım. Bizim Van olarak 100 milyon dolar ihracatımız var fakat bu sayı az. Son yıllarda tekstilde çok iyi işler yapıldı. Önümüzdeki dönemde ihracatımız artacaktır. Ayrıca 2 yıllık pandemi sonrası Van’da turizm anlamında büyük bir atılım söz konusu. 8 ayda 500 bin kişi Van’a gelip konakladı. Alışveriş yaptılar, gezdi. Kürdistan Bölgesi Van’a biraz uzak ve bu uzaklık sınır kapılarından kaynaklı. Bu yüzden de biz sınır kapısında da açıklama yaptık. Biz ‘uzak olanı yakınlaştırmak’ istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Bölgegazetesi