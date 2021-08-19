Son dakika haberi: Eylül’de yasaklar geri gelecek mi 2021?

Türkiye’de koronavirüs vaka sayıları yeniden korkulan düzeye ulaştı. Eylül’de yasaklar geri gelecek mi?

Sağlık Bakanlığı tarafından her gün "covid19.saglik.gov.tr" adresinden yayınlanan Günlük Koronavirüs Tablosu korkutuyor. Türkiye için koronavirüsle mücadelede kırmızı alarm seviyesi yine çok yakın. Son açıklanan tabloya göre 24 saatte 295 bin 206 Kovid-19 testi yapıldı ve bu testlerden 19 bin 944’ü pozitif çıktı. Son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 168 kişi hayatını kaybederken, tedavisi tamamlanan ve iyileşen kişi sayısı ise 15 bin 537 oldu. Vaka sayılarında atış korkutucu düzeye gelirken akıllarda tek bir soru var; Eylül’de yasaklar geri gelecek mi 2021? Peki yasaklar tekrar geliyor mu?

Koronavirüsle mücadelede Türkiye 1 Temmuz öncesi iyi bir başarı yakalamış ve vaka sayılarını 5 bin sınırına çekmeyi başarmıştı. Ancak gerek yaz aylarının gelmesi gerekse Kurban Bayramı’nın arkada kalmasıyla birlikte yeniden artışa geçen vaka sayıları 20 bin sınırına dayandı. Can kaybının da artmasıyla beraber sokağa çıkma yasağı olacak mı, eylülde yasak geri gelecek mi sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki Kabine Toplantısı’nda ne karar alındı. Eylül’de yasaklarlar geri gelecek mi, sokağa çıkma yasağı olacak mı?

2021 YASAKLAR GERİ GELECEK Mİ?

Kabine Toplantısı’nın 2 Ağustos günü yapılması planlanıyordu ancak Türkiye’de peş peşe yaşanan doğal afetler sonrasında toplantı 19 Ağustos günü başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısının en önemli gündemi ise normalleşme sürecinde artan vaka sayıları. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılan toplantıda son duruma ilişkin detaylı bir sunum yapacak. Yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağına da bu sunumdan sonra karar verilecek.

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AŞI OLAMAYANA YASAK KISITLAMA GELECEK Mİ?





Kabine Toplantısı sonucunda merak edilen diğer bir konu ise aşı olmayana kısıtlama gelecek mi sorusunun yanıtı oldu. Yeni tedbirlerin hayata geçip geçmeyeceği bu toplantı sonucunda netleşecek.

OKULLAR AÇILACAK MI?

Özellikle veli ve öğrencilerin gündeminde okullar açılacak mı, ne zaman açılacak sorusu var. Bu konuda daha önce konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların zamanında açılacağını söylemişti. Bugün istifa eden Ziya Selçuk'un yerine atanan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer kabine toplantısına ilk kez katılıyor. Toplantıda eğitimle ilgili kararların da alınması bekleniyor.

Kaynak:İlan365