Sahil Güvenlik Komutanlığı Artık Kalıcı Olarak Van Gölü'nde

Sahil Güvenlik Komutanlığı, tecrübeli personel kadrosu ve son teknoloji platformlarıyla Van Gölü’nde kalıcı olarak konumlandı. Bu eylemle asıl amaçlanan şey düzensiz göçle baş etme ve her türlü illegal faaliyetleri engelleme yönünde olduğu kaydedildi. Son zamanlarda Van'da genel anlamda kontrolden çıkan insan göçüne yönelik bu adıma halktan olumlu tepkiler gecikmedi. Türkiye'nin kuzeydoğu kısmında yer alan Van konumu itibarıyla çevre ülkelerden savaş sebebiyle veya siyasi sebeblerle çok yoğun bir göç akımına maruz kalıyor. Bu durumun önünün alınmasıyla amacıyla atılan adım oldukça sevindirici.

Bu kararın alınmasında ilkin 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu’nun üçüncü ve ek üçüncü maddesine istinaden 2021/3925 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı anımsatılan açıklamada, ‘’ Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilat, görev ve yetkileri yönetmeliğinin 6’ıncı maddesine istinaden 02.06.2021 tarihli Bakan Oluru ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı olarak görev yapması üzerine iki sahil güvenlik botu ile göreve başlanmıştır.’’ Açıklamalarında bulunuldu.