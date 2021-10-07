Marketlerdeki fiyat artışları tükecileri maddi sıkıntılara sokmaktadır. Yüksek gıda fiyatlarına karşı yürütülen önlemlere PTT'de destek verdi. PTT AVM de ucuz gıda harekatı başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarım Kredi Kooperatifleri'nin market sayılarının artacağını açıklamasının ardından PTT de harekete geçti. Vatandaşlar PTT ucuz gıda nedir, PTT ucuz gıda hangi ürünler var? diye arama yapıyorlar.



PTT ucuz gıda nedir hangi ürünler var? PTT ucuz gıda neler satılıyor ne kadar?



PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu PTT ucuz gıda harekatını başlattıklarını açıkladı. PTT ucuz gıda nedir, hangi ürünler var? sorusu araştırılmaya başlandı. Artan gıda fiyatlarının ardından PTT AVM harekete geçti ve ucuz gıda projesini başlattı. PTT ucuz gıda nedir?

PTT UCUZ GIDA NEDİR?

PttAVM.com, bünyesindeki kooperatif ürünlerini çeşitlendirecek. Çevikoğlu, "Halihazırda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün (TAGEM) ürünlerini uygun fiyatlarla ulaştırıyoruz. Yeni dönemde vatandaşla daha fazla ürünü buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

"PTT ÜCRETSİZ KARGO SEÇENEĞİ İLE DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Piyasadaki fahiş fiyat denetimlerinin son dönemde sıkılaşmasını desteklediklerini kaydeden Çevikoğlu, "Biz de kendi içimizde satıcılarımızın belirlediği ürünlerde yoğun bir denetim gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

PTT UCUZ GIDA ÜRÜNLERİNDE NELER OLACAK?

Kooperatif ürünlerinin vatandaşlar tarafından oldukça ilgi gördüğünü belirten Çevikoğlu, "Kooperatiflerimizin zeytinden bala, yağdan şekere, çikolatadan bakliyata birçok ürünü platformumuzda bulunuyor. Birçok üründe ücretsiz kargo seçeneğiyle de alışverişlerde destek olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

EPTTAVM İLE NELER YAPABİLİRİM?

Epttavm ilk bakışta yalnızca bir alışveriş sitesi olarak görünse de aslında çok daha fazlası. Bu sistem içinde araç kilometresi sorgulama, motorlu taşıtlar vergisi ödeme, hasar sorgulama ve trafik cezası ödeme gibi işlemleri kolayca yapabilirsiniz. Sürekli güncellenen kampanyalardan faydalanabilirsiniz ve siparişinizi anbean takip edebilirsiniz. Market ve manav alışverişlerinizde epttavm kullanarak Türk tarımına destek olabilirsiniz.

Epttavm çeşitli mağazalara ev sahipliği yapıyor. Bu mağazalardan birine sahip olmak isterseniz mağaza başvurusu yaparak kendi ürünlerinizi satışa çıkabilirsiniz. Böylece hem daha geniş bir kitleye ulaşmış olursunuz hem de kargo gibi zahmetli bir işi sizin için PTT yapar.

EPTTAVM NASIL KULLANILIR?

Epttavm ile alışveriş yapmak için öncelikle üyelik yapmanız gerekiyor. Üyelik işlemlerinden sonra mevcut bulunan her şeyi satın alabilirsiniz. Ürünleri kategorize edilmiş bir şekilde görebildiğiniz gibi arama yaparak da bulabilirsiniz. Sipariş takibi ile kargonun nerede olduğunu ve ne zaman ulaşacağını takip edebilirsiniz. Epttavm için mobil uygulama da bulunuyor. Sistem ara yüzü oldukça basit tasarlanmış. Bu da kullanıcılar için fazladan kolaylık sağlıyor. Kurulduğu zamandan beri çok yol kat etmiş bir sistem olsa da sürekli kendini yenilemeye ve yeni ürünler eklemeye devam ediyor.

kaynak:türkgün