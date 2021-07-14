Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren karar! İşçiye de işverene de destek
Ekonomik düzenlemeler içeren torba yasa teklifi Komisyon’da kabul edildi. Bu kapsamda asgari ücretli işçi çalıştıran işverenlere, devlet 75 lira destek verme kararı aldı.
GÜNCEL 14.07.2021, 14:49
Kaynak: YeniAkit
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bi denetlesin devlet.