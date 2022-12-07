Mehmet Kasapoğlu'ndan öğrencilere KYK burs ve kredi müjdesi

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, öğrencilere verilen burs ve kredi ödemelerine yapılacak yeni düzenlemenin devrim niteliğinde olacağını aktardı.

GÜNCEL 07.12.2022, 10:46
Mehmet Kasapoğlu'ndan öğrencilere KYK burs ve kredi müjdesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) bütçe maratonu devam ediyor...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin aktarımlarda bulundu.

Kasapoğlu, Türkiye'nin son 20 yılda, küresel ve iç engellere rağmen büyük ilerlemeler kaydettiğini dile getirerek, ülkelerin, çağın sürekli ilerleyen ve değişen şartlarına cevap verebildikleri oranda kazanımlarını kalıcı hale getirebildiğini ve geleceğe taşıdığını belirtti.

Muharrem Kasapoğlu, konuşması sırasında üniversite öğrencilerine müjdeyi duyurdu.

Öğrencilere verilen KYK burs ve kredi ödemelerinin 45 TL'den 850 TL'ye çıkarıldığının altını çizen Kasapoğlu, yapılacak olan yeni düzenlemenin devrim niteliğinde olacağını vurguladı.

"Rakamlarla devrim yapacağız"
Kredi ve burs altyapısının da ulaştığı öğrenci sayısıyla örnek olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "45 liradan 850 liraya getirdik ve bu yıl da yeni bir devrim yapacağız, rakamlarla da devrim yapacağız.

Sayın Cumhurbaşkanımız onu inşallah önümüzdeki günlerde açıklayacak." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu'nun geri kalan açıklamalarından satır başları;

"Bu ülkenin en değerli sermayesinin, en önemli cevherinin, en büyük teminatının gençlik olduğunun hepimiz farkındayız. Tabii ki bunu bilmek, her zaman bu büyük serveti koruyup en iyi şekilde değerlendirme anlamına gelmiyor. Maalesef, nice yıllar nice nesillerini heba etmiş bir Türkiye'yle karşı karşıyaydık, nice nesillerine önyargıyla yaklaşmış bir Türkiye'yle karşı karşıyaydık.

Darbelerin, ekonomik ve idari krizlerin ve başka birtakım sebeplerle gençlerin enerjisinin, gençlerin dinamizminin, genç fikirlerin yüksek ideallerinin hep akim hale geldiğine şahitlik etmişsinizdir. 2002'de milletimizin büyük teveccühüyle ilk kez göreve geldiğimizden itibaren ilk önceliğimizin gençlerimiz olduğunun bilincindeydik. 20 yıl boyunca görev alan tüm hükümetlerimiz bu inançla, bu vizyonla, bu şuurla çalıştılar.

"Gençlerimize güvenmenin sonuçlarını görmeye başladık"
Bugün, şükürler olsun ki gençlerimiz; siyasetten yönetime, adaletten sosyal hayata, ticaretten ekonomiye, kültürden sanata, teknolojiye kadar, turizmden spora kadar her alanda büyük başarıların öncüsü konumunda. Gençlerimize güvenmenin sonuçlarını görmeye başladık. Biliyoruz ki bu sadece bir başlangıç; Türkiye, önümüzdeki dönemde gençlerinin fikirleriyle, onların metotlarıyla, stratejileriyle, vazgeçmedikleri hayal ve idealleriyle, dünyaya entegrasyonlarıyla çok ama çok daha büyük mesafeleri katedecektir.

"20 yıldır hep sözlerimizin arkasında durduk"
Biz, şartlar ne olursa olsun gençlerimize olan güvenimizi, inancımızı her daim diri tuttuk ve bu anlamda gençlerimizle birlikte aynı yolu yürümeye, onların önünü açmaya, onları katılıma teşvik etmeye devam edeceğiz. 20 yıldır hep sözlerimizin arkasında durduk ve her bir vaadimizi, her bir taahhüdümüzü, gençlerimizin her bir talebini hamdolsun ki layıkıyla onlar için yerine getirdik. Bundan sonra da gençler, önceliğimiz olarak ideallerine, hedeflerine giden yolda bizleri yanında görmeye devam edecekler."

Gençlik merkezi sayısı 500'e ulaştı
Kasapoğlu, her ile üniversite kurulduğunu ve gençlerin üniversite hayallerine kavuştuğunu dile getirerek, üniversite harçlarını da tarihe gömdüklerini kaydetti.

Gençlik merkezi sayısını 9'dan 450'lere çıkardıklarını, en kısa zamanda 500'e ulaştıracaklarını belirten Kasapoğlu, 345 genç ofisi, 60'a yakın gençlik kampı bulunduğunu söyledi.

"Üç büyük ilin her birinde yurtlarımızda 2 bine yakın boş yer var"
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 20 yıl önce 100 kişiden 10 ya da 12'sinin yurtlara yerleştirildiğini ifade ederek, "Yıl 2022; Cumhuriyet tarihinin rekor başvurusunu aldık, rekor yerleştirmesini yaptık. Bu bir gurur tablosudur. İstanbul, İzmir, Ankara'ya bakın; bu üç büyük ilin her birinde yurtlarımızda 2 bine yakın boş yer var." dedi. CHP milletvekillerinin tepkileri üzerine Kasapoğlu, "İstanbul, İzmir, Ankara büyükşehir belediyeleri 3,5 yılda kaç kişilik yurt yaptı? Bu yurtlar hepimizin. Gurur duyun, iftihar edin. Sizin belediyeleriniz gerekirse bu yurtlara yeter ki suyunu bağlasınlar, yolunu yapsınlar, başka bir şey istemiyoruz." diye konuştu

Ünlü otel zincileriyle rekabet
Yurt inşaatlarının devam ettiğini de anlatan Kasapoğlu, dünyanın en ünlü otel zincirleriyle rekabet ettiklerini ve konforuyla, aile şefkatiyle bir gurur tablosu olduğunu söyledi.

Gencinden yaşlısına spor erişimi
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, engellisiyle herkesin spora erişimini ortaya koyan bir altyapı olduğunu söyleyerek, "Her ilde, her ilçede, köylere kadar, mahallelere kadar büyük gayretler var, emekler var. Bunları algılara, dedikodulara kurban ederseniz büyük bir emeğe haksızlık etmiş olursunuz." dedi.

5 milyon kişiye yüzme öğretildi
Kasapoğlu, 5 milyon kişiye yüzme öğretildiğini, 650'ye yakın havuz bulunduğunu kaydetti.

Gayretlerinin ve çalışmalarının hiçbir şekilde gölgelenemeyeceğini vurgulayan Kasapoğlu, "Gelin, siz de bunlardan istifade edin. 85 milyona açık, her bir imkan 85 milyonun emrine amadedir. Biz bu milletin her bir ferdini değerli buluyoruz, her bir kardeşimizi hiçbir ayrım gözetmeden değerli buluyoruz, kıymetli buluyoruz. Her bir gencimiz bizim göz bebeğimizdir.

"Türkiye bugün her alanda, büyük ölçüde kendine yeten bir ülke"
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dinamik bir anlayışla kendimizi güncel olana göre yenileyerek, vaktimizi boş meselelerle harcamadan, istikrarı ve başarıyı ortaya koyarak spor vizyonumuzu büyütmeye, güçlendirmeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına giriyoruz ve bu süreçte gençlik ve spor alanındaki eksikliklerimizi hamdolsun ki giderdik. Yeni yüz yılı Türkiye Yüzyılı yapacak bütün merhaleleri hamdolsun ki tamamladık. Türkiye bugün her alanda, büyük ölçüde kendine yeten bir ülke." dedi.

Ensonhaber

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