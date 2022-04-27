Mehmet Emin Bilmez’den Kadir Gecesi mesajı

Vali Bilmez, mesajında “Birlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızın daha da yoğunlaştığı mübarek Ramazan-ı Şerif'in son günlerine yaklaşırken, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’ni idrak etmenin coşku ve heyecanını yaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği, aynı zamanda hatalarımız için tövbe kapılarının sonuna kadar açık olduğu bu mübarek gece kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyalarımızın aydınlanması, manevi huzurumuzun daha da artması için yüce Allah'ın bizlere sunduğu eşsiz fırsatlardan biridir. Bu mübarek gecenin İslam alemine, ülkemize ve şehrimize birlik, beraberlik, barış, huzur ve kardeşlik getirmesini dileyerek tüm Vanlı hemşehrilerimin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor, Cenab-ı Allah’tan hepimizi sağlık, huzur ve güven içerisinde Ramazan Bayramı’na eriştirmesini temenni ediyorum” dedi.