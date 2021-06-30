Kamuda çalışan hamileler işe gidecek mi? Kamuda çalışan hamilelerin izinleri uzatıldı mı?

Kamuda çalışan anne adayları, pandemi sebebiyle idari izinlerinin devam edip etmediğini merak ediyor. Peki, hamilelerin idari izinleri kaldırıldı mı?

GÜNCEL 30.06.2021, 11:45
Kamuda çalışan hamileler işe gidecek mi? Kamuda çalışan hamilelerin izinleri uzatıldı mı?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler idari izinli sayılıyordu. 1 Temmuz’da pek çok yasak kalkacak. Bu sebeple kamu çalışanları, idari izinlerinin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Hamileler idari izinli mi?

Hamilelerin idari izinleri bitti mi? 1 Temmuz'da kamuda hamileler çalışacak mı?
Koronavirüs salgını sebebiyle uygulanan yasakların pek çoğu 1 Temmuz’da kaldırılacak. Bu sebeple hamileler, idari izinlerinin sürüp sürmeyeceğini merak ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan genelgede, 14 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan "Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu 2021/8 sayılı genelgenin yürürlükten kaldırıldığı belirtilerek, 1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarının normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.

Genelgede, Sağlık Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan; Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik rahatsızlığı bulunan 60 yaş ve üzeri çalışanlar (yönetici pozisyonundakiler hariç) ile gebeliğinin 24'üncü haftasından 32'nci haftasına kadarki süre içerisinde bulunan çalışanların idari izinli sayılmaya devam edileceği bildirildi.

Bu genelge kapsamında idari izinli sayılanların göreve gelmedikleri süre zarfında istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacakları ifade edilen genelgede, söz konusu çalışanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklarının saklı olup hizmetin yürütülmesi açısından sorumluluklarının görev yerinde çalışanlar ile eşit olduğu, bu çalışanların amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacağı ve hizmetine ihtiyaç duyulanların görevlerine dönecekleri belirtildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte ulusal veya uluslararası düzeyde kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü toplantı veya aktivitenin gerekli güvenlik önlemleri alınmak suretiyle video/tele konferans gibi sesli-görüntülü iletişim sistemleri vasıtasıyla uzaktan yapılmasına özen gösterileceği vurgulanan genelgede, tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması gibi gerekli tedbirlerin devam ettirileceği vurgulandı.yeniakit

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