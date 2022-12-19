Kamu çalışanları için flaş karar! 82 bin kişi baraja takıldı: İkramiye alamayabilirsiniz...
Memurları kapsayan toplu sözleşme ikramiyesiyle ilgili yeni gelişme yaşandı. AK Parti tarafından Meclis’e sunulan son yasa teklifine göre sadece yüzde 2 barajını geçen memur sendikaları toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanabilecek. Yüzde 2' dilimini geçene 750 lira verilecek. Ancak Türkiye'deki bulunan sendikaların çoğu yüzde 2 barajına takılıyor. Yasa hayata geçirildiğinde 81 bin 828 kamu çalışanı mağdur olacak. İşte haberin detayları...
Memurlara yılda 4 defa verilecek olan toplu görüşme ikramiyesinde son dakika haberi geldi. AK Parti’nin geçtiğimiz günlerde meclise sunduğu teklifte, üye sayısı bakımından yüzde 2 barajını geçemeyen sendikaların ikramiyelerden yararlanamayacağı yer alıyordu. Eğer düzenleme hayata geçer ise binlerce kamu çalışanı ikramiye alamayabilir.
750 LİRA VERİLECEK
Düzenlemeye göre yüzde 2' dilimini geçene 750 lira verilecek.
82 BİN KAMU ÇALIŞANI MAĞDUR OLACAK
KESK’in açıklamasına göre; Türkiye’de bulunan 231 sendikanın 188’i yüzde 2 barajına takılıyor. Sadece Memur-Sen, Kamu-Sen ve KESK’e bağlı 43 sendika gerekli şartı sağlıyor. Yüzde 2 barajı hayata geçtiğinde ise 81 bin 828 kamu çalışanı mağdur olacak.
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