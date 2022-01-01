İranlılar, yeni yıla Van'da eğlenerek girdi

İranlı turistler, yeni yıla Van'da eğlenerek girdi. Gündüz kentte alışveriş yapan İranlı turistler, gece de eğlence mekanlarını doldurdu. Ülkelerine ait Farsça, Azerice ve zaman zaman da çalınan Kürtçe müzik eşliğinde eğlenen İranlı turistler, "Mutlu yıllar Noel Baba" diyerek yeni yılı karşıladı.

Van'da yeni yıl kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. 2022'ye eğlenerek girmek isteyenler mekanları doldurdu. Eğlence mekanları dolup taşarken, Van esnafının yüzünü yine kente gelen İranlı turistler güldürdü. Ülkelerindeki resmi tatil ve izin günlerini geçirmek için Van'ı tercih eden İranlı turistler, yılbaşı programı için de yine kenti tercih etti. İran sınırındaki Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan son bir hafta içinde 15 binin üzerinde İranlı yurda giriş yaptı. Gündüz kentin cadde ve sokaklarında alışveriş yaparak esnafın yüzünü güldüren İranlılar, otellerdeki doluluk oranlarını yüzde 100'e ulaştırdı. Van'daki eğlence mekanlarında ve otellerde düzenlenen yılbaşı programlarına katılan İranlılar, 2022'ye gönüllerince eğlenerek girdi.

Kentte faaliyet gösteren Büyük Urartu Oteli'nde kendileri için düzenlenen eğlence programına katılan İranlı turistler kendi müzikleriyle yeni yıla girdi. İranlılar, yeni yılın herkese huzur ve mutluluk getirmesi dileğinde bulundu. Noel Baba kıyafeti giyen otel çalışanları ile eğelenen turistler, 'Mutlu yıllar Noel Baba' diyerek herkesin yeni yılını kutladı. Van'da yeni yıl kutlamalarında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürdü. DHA