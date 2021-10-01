İranlı heyetten Van TSO’ya ziyaret

11. Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na katılan İranlı iş insanları, Van Ticaret ve Sanayi Odası’nı (Van TSO) ziyaret ederek Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.

Ziyarette Van TSO Başkan Vekili Şefik Eren selamlama konuşması yaptı.

Genel Sekreter Cengiz Aras odanın faaliyet ve çalışmalarını, kentin sosyo-ekonomik, turistik ve doğal güzellikleriyle ilgili bir sunum yaptı.

Ayrıca ziyarette, ülkenin özelinde Van’ın, İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerinin gelişmesi, ortak işbirliği ve geliş gidişlerin artırılmasına yönelik fikir alışverişi de yapıldı.

Önemli görüşmelerin konuşulduğu ziyaret, hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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