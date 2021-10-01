İranlı heyetten Van TSO’ya ziyaret
11. Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na katılım sağlayan İranlı iş insanlarının yer aldığı heyet Van TSO'yu ziyaret etti.
11. Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na katılan İranlı iş insanları, Van Ticaret ve Sanayi Odası’nı (Van TSO) ziyaret ederek Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.
Ziyarette Van TSO Başkan Vekili Şefik Eren selamlama konuşması yaptı.
Ayrıca ziyarette, ülkenin özelinde Van’ın, İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerinin gelişmesi, ortak işbirliği ve geliş gidişlerin artırılmasına yönelik fikir alışverişi de yapıldı.
Önemli görüşmelerin konuşulduğu ziyaret, hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.
WANHABER
|İmsak
|04:24
|Güneş
|05:46
|Öğle
|12:05
|İkindi
|15:31
|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:30
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|8
|18
|2. Beşiktaş
|8
|17
|3. Fenerbahçe
|7
|16
|4. Altay
|7
|15
|5. Konyaspor
|8
|14
|6. Karagümrük
|8
|14
|7. Alanyaspor
|8
|14
|8. Hatayspor
|7
|13
|9. Adana Demirspor
|8
|12
|10. Kayserispor
|8
|11
|11. Galatasaray
|7
|11
|12. Sivasspor
|8
|9
|13. Antalyaspor
|8
|8
|14. Gaziantep FK
|7
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|7
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|7
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|19
|2. Ankaragücü
|7
|15
|3. Bandırmaspor
|8
|15
|4. Erzurumspor
|7
|15
|5. Tuzlaspor
|7
|14
|6. Eyüpspor
|7
|13
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Gençlerbirliği
|8
|11
|9. Samsunspor
|6
|10
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|7
|9
|12. Menemenspor
|8
|8
|13. Boluspor
|6
|7
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|7
|6
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|6
|14
|3. M. United
|7
|14
|4. Everton
|7
|14
|5. Brighton
|7
|14
|6. Man City
|6
|13
|7. West Ham
|6
|11
|8. Aston Villa
|6
|10
|9. Arsenal
|7
|10
|10. Brentford
|6
|9
|11. Wolverhampton
|7
|9
|12. Tottenham
|6
|9
|13. Leicester City
|6
|7
|14. Watford
|7
|7
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1