İpekyolu Belediyesinde mülakata çağrılacak isimler belli oldu
İpekyolu Belediyesi bünyesinde istihdam edilmek üzere alım ilanı yayınlanan metin yazarı alımı duyurusunda, mülakata çağrılacakların isim listesi açıklandı.
Mülakata hak kazanan adayların 02.07.2021 Cuma günü saat 14.30'da İpekyolu Belediyesi Hizmet binasında bulunan konferans salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
Arif Karakaş
Arzu Çiplak
Aycan Altınal
Emine Aktaş
Erhan Kurak
Hakan Sarı
Hüseyin Hakan
Musa Baran
Ramazan Yıldırımçakar
Şükran Çetin
Yusuf Demir
ŞEHRİVAN GAZETESİ
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23