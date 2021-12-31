İpekyolu Belediyesi çözüm bulma hizmetlerine devam ediyor

Van’ın İpekyolu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 2021 yılı içerisinde kişi ve kuruluşların dilek ve şikâyetlerini alarak, vatandaşa etkin ve verimli bir şekilde hizmet verdi.

2021 yılı içerisinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne Beyaz Masa, Çağrı Merkezi, Açık Kapı ile CİMER modülleri üzerinden toplamda 6 bin 165 başvuru geldi. Bu başvurulardan 4 bin 6 tanesi Çağrı Merkezi ve Canlı Destek Hattı’na, bin 615 tanesi Beyaz Masa ve WhatsApp iletişim hattına, 525 tanesi CİMER, 19 tanesi de Açık Kapı modülü üzerinden ulaştı. Başvuruların tamamı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü üzerinden çözüme kavuşturularak geri bildirim sağlandı.

“6 bin 165 başvuru çözüme kavuştu”

Konu ile ilgili bir açıklama yapan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "Kaliteli hizmet, hızlı iletişim, çözüm odaklı ve olumlu geri dönüş işleyişiyle çalışan Çağrı Merkezi, Beyaz Masa, CİMER ve Açık Kapı üzerinden gelen talep ve şikayetler görevli personeller tarafından kayıt altına alınarak, ilgili müdürlüklerimize iletiliyor. Takibi yapılan ve ilgili müdürlük tarafından çözüme ulaştırılan talepler hakkında vatandaşlara geri dönüş yapılarak bilgilendirme gerçekleştiriliyor. Halkla iç içe ve ulaşılabilir bir belediye olmak amacıyla vatandaşlarımızın sorunlarını birinci elden tespit ederek, kayıt altına almak ve en kısa sürede etkin bir şekilde çözüme kavuşturmak amacıyla çalışmalarımıza 2022 yılında da aynı performans ile devam edeceğiz” dedi.İHA