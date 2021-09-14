Hangi İller için sağanak yağış ve sel uyarısı geldi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun büyük bir kesimini etkisi altına alacak yağışlar için sarı kodlu uyarı verdi. Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren yurdun kuzeybatısında sağanak yağış görülecek. Eskişehir il geneli ile Ankara'nın güneyi ve batısı, Bolu'nun güney ilçelerinde yarından itibaren akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

SEL UYARISI GELDİ!

Eskişehir, Ankara ve Bolu için ayrıca ani sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtilirken Bunun yanı sıra yarın öğle saatlerinden itibaren batı bölgelerinde de gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği ifade ediliyor.

Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Burdur), Denizli ve Afyonkarahisar çevreleri ile Kütahya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Bu gece saatlerinden itibaren Orta Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Yapılan açıklamların ardından vatandaşların sel ve rüzgara karşı önlemini alması konusunda uyarıldı.