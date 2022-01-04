ÖTV'deki artış yüzde 47 oldu. Bununla birlikte, sigarada paket başına 0,4851 TL olan vergi 0,7150 TL seviyesine çıktı. Paket başına 9,766 TL olan vergi de 14,394 TL’ye çıkarken bu artış asgari maktu vergi sınır fiyatını paket başına 15,50 TL’den 22,85 TL’ye yükseltti. Yeni fiyatlar şu şekilde;

Güncel sigara fiyatları 4 Ocak 2022

Mrlbr Roll 50 35,00 TL

Mrlbr Ed. 25,00 TL

Mrlbr Ed. (Blue- Sky) 25,00 TL

Mrlbr Tch 28,00 TL

Mrblr Red/Touch 29,00 TL

Prlmnt 30,00 TL

Prlmnt Midnight Blue 27,50 TL

Mrattı 25,00 TL

Mrattı Blu 24,00 TL

Lark 24,00 TL

Chstrfld 23,50

L&M 23,50

kaynak:bölge gündem