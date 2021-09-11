E devletten Yeni Bir Hizmet Daha! E-devlette Hangi Yenilikler Yapıldı?

E devletten yeni bir hizmet daha!

E-devlet uygulamasında yeni bir hizmet daha eklendi. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yaptığı açıklamadan sonra duyurduğu hizmet uygulamada yerini tuttu. E devlette ne hizmeti geldi? E-devlet Hangi hizmeti vermeye başladı? 15 yaşından küçükler için kimlik randevusu nereden alınabilir?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün yaptığı duyuruya göre 15 yaş ve altı çocukların kimlik kartı işlemleri artık e-devlet üzerinde yapılabilir. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Nüfusta her geçen gün işler daha kolaylaşıyor, 15 yaş altı çocukların veli veya vasileri, e-Devlet üzerinden nüfus müdürlüklerine gitmeden kimlik başvurusu yapabilecek" açıklamasını yaptı. 15 yaş altı çocukların kimlik kartı başvuruları ebeveynleri tarafından müdürlüklerine gitmeden e devlet üzerinden elektronik imza veya mobil imza nüfuz gerçekleştirebilecekler.