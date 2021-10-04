E-Devlet Uygulaması Değişecek mi? Yeni E-Devlet Uygulaması Nasıl?

Vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması demektir. Bu sayede, devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir.

E-Devlet'ten Yeni Hizmet: Çalışma Hayatım

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet'teki 'Çalışma Hayatım' hizmeti hakkında açıklamalarda bulundu.

e-Devlet Kapısı'nda sunulan "Araçlarım" bütünleşik hizmeti sonrasında "Çalışma Hayatım" adıyla yeni bir bütünleşik hizmet çalışmasının başlatıldığı duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "e-Devlet Kapısı'nda hizmete alınan 'Çalışma Hayatım' hizmetiyle vatandaşlarımıza iş arama, çalışmaya başlama, sigorta, emeklilik, mesleki yeterlilik gibi çalışma hayatını oluşturan tüm iş ve işlemler bütünleşik bir yapıda sunuluyor" ifadelerini kullandı.

E-DEVLET'İN YENİ UYGULAMASI TÜM ÇALIŞANLARI İLGİLENDİRİYOR

Bu çalışmada pek çok kuruma ait hizmetin bulunduğuna değinen Koç, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, İŞKUR ve SGK hizmetlerinin konsept içine dahil edildiğini bildirdi.

Koç, "Bu hizmetle artık tüm vatandaşlarımız sağlık modülünden, sağlık güvencesi hak sahipliğini sorgulayabilecek, tedavi bilgileri, reçete bilgileri, ilaç kullanım sürelerini görebilecek, optik cam/çerçeve, diş protez hakkı ve medikal malzeme bilgilerine erişip istirahat raporlarını görebilecekler" şeklinde konuştu.

Çalışma Hayatım bütünleşik hizmetinin emekliler, çalışanlar ve iş arayanlar için modellendiğini anlatan Koç, bu bütünleşik hizmetle emeklilerin "Emeklilik İşlemleri" modülünden 4A, 4B, 4C aylık bilgilerini, aylık kesintilerini, bir aylık maaş tercihlerini, aylık bilgilerine ilişkin barkodlu belge alma işlemlerini, banka ve adres değişikliği taleplerini, hareketsiz ve blokeli emekli maaş sorgulama ve iade başvurusu işlemleri gibi pek çok işlemi gerçekleştirebileceğini belirtti.

UYGULAMA NE İŞE YARIYOR?

Koç, ayrıca yeni bütünleşik hizmet "Çalışma Hayatım" ile tek ekran üzerinden SGK borçlarının ve yapılandırma bilgilerinin görülüp yapılandırılabildiği, MEB, YÖK, öğrenci ve mezuniyet bilgilerinin görüntülendiği ve mesleki yeterlilik belge bilgilerine ulaşıldığını söyledi

kaynak:haber365