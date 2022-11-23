E-devlet'e girip hemen bakın! Evinize en yakın deprem toplanma alanı nerede?

Dün geceki korkutan depremin ardından bir kez daha akıllara deprem toplanma alanları geldi. AFAD tarafından Türkiye genelinde deprem toplanma alanları belirlenerek e-Devlet'te yayınlandı. e-Devlet portalına girerek bulunduğunuz yere en yakın afet toplanma alanını öğrenmeniz mümkün. İşte, 81 il için deprem toplanma alanı sorgulama ekranı...

Düzce'de gece saat 04.08'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan depremde panik nedeniyle 68 kişi yaralandı. Tekirdağ'dan Ankara'ya kadar birçok ilde hissedilen sarsıntının ardından bölgede artçı sarsıntılar da yaşandı.

Deprem fay hatları üzerinde bulunan ülkemizde, afet acil toplanma alanları önem arz ediyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde vatandaşların deprem anında ve sonrasında ne yapacağını konusunda hâlâ bilgi eksikliği bulunuyor.

Türkiye genelinde devlet tarafından belirlenen deprem toplanma alanlarını e-Devlet'ten öğrenmek mümkün.

TIKLA EN YAKIN TOPLANMA ALANI NEREDE ÖĞREN

Deprem toplanma alanı nasıl öğrenilir?

Mahallenizdeki en yakın acil toplanma alanını, e-Devlet'in www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-acil-toplanma-alani-sorgulama internet adresinden sorgulayabilirsiniz.

e-Devlet'e TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra, arama çubuğuna 'Acil Toplanma Alanı Sorgulama' yazdıktan sonra çıkan aynı adlı başlığa tıklayarak ikamet ettiğiniz bölgedeki deprem toplanma alanını tespit edebilirsiniz.

Olası bir afetin ardından vatandaşlara yapılacak yardımlar, devlet tarafından belirlenen bu toplanma alanlarında yapılacak. Bu nedenle bulunduğunuz konumdaki en yakın acil toplanma alanını öğrenmeniz ve afet durumunda buraya sığınmanız önemli.

Toplanma alanları nasıl belirleniyor?

Her açık ya da boş alan, toplanma alanı olmaya uygun nitelik taşımıyor. Toplanma alanları belirlenirken çeşitli kriterler bir arada değerlendiriliyor. Her bir kriterin önemi ağırlıklı olarak hesap ediliyor ve kriterleri karşılama durumuna göre o yerin toplanma alanı olup olamayacağı tespit ediliyor.

Afet ve acil durum toplanma alanı tespit kriterlerini, bölgedeki nüfus yoğunluğu, alanın ulaşılma ve tahliye edilme kolaylığı, alanın mümkün olduğunca engellilerin ve yaşlıların ulaşımına uygun olması, ikincil tehlikelerden uzaklığı, mümkün olduğunca engebesiz düz arazilerde yer alması, konut alanlarına yakın ancak yapısal ve yapısal olmayan unsurlardan etkilenmiyor olması, elektrik, su, tuvalet gibi temel ihtiyaçlar ve benzeri unsurların karşılanabileceği yapılara yakın olması oluşturuyor.

Afet ve acil durum toplanma alanı tespit kriterlerini, bölgedeki nüfus yoğunluğu, alanın ulaşılma ve tahliye edilme kolaylığı, alanın mümkün olduğunca engellilerin ve yaşlıların ulaşımına uygun olması, ikincil tehlikelerden uzaklığı, mümkün olduğunca engebesiz düz arazilerde yer alması, konut alanlarına yakın ancak yapısal ve yapısal olmayan unsurlardan etkilenmiyor olması, elektrik, su, tuvalet gibi temel ihtiyaçlar ve benzeri unsurların karşılanabileceği yapılara yakın olması oluşturuyor.

İnternethaber