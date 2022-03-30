Dolum Makinası Ne İşe Yarar?

Günümüzde sanayi sektöründe ihtiyaç duyulan birçok makine bulunmaktadır. Bu makinelerden biri de dolum makineleridir. Özellikle sıvı, parçacıklı veya taneli ürünlerin doldurulmasında kullanılan dolum makinesi çeşitleri kullanıldıkları alanlara göre farklı isimlerle de anılabiliyor. Bu bağlamda hangi ürünleri doldurduklarına bağlı olarak sıvı dolum makinesi, süt dolum makinesi, bal dolum makinesi gibi isimler alabiliyorlar.

GÜNCEL 30.03.2022, 23:05
Dolum Makinası Ne İşe Yarar?

Günümüzde sanayi sektöründe ihtiyaç duyulan birçok makine bulunmaktadır. Bu makinelerden biri de dolum makineleridir. Özellikle sıvı, parçacıklı veya taneli ürünlerin doldurulmasında kullanılan dolum makinesi çeşitleri kullanıldıkları alanlara göre farklı isimlerle de anılabiliyor. Bu bağlamda hangi ürünleri doldurduklarına bağlı olarak sıvı dolum makinesi, süt dolum makinesi, bal dolum makinesi gibi isimler alabiliyorlar.

Dolum makinelerinin dolum aralığı üzerlerindeki piston hacmine göre değişiyor. Dolayısıyla her çeşit dolum makinası ayrı sektörlerde o sektöre ait ürünlerin doldurulması için kullanılıyor. Marketlerde gördüğümüz ve büyük bir iştahla satın aldığımız kola, gazoz, süt vb. ürünlerin kavanozlara ve şişelere doldurulması dolum makinesi sayesinde yapılıyor. Bu yüzden bu makinelere hemen her sektörde ihtiyaç duyuluyor.

Kapak Kapatma Makinesi Nasıl Çalışır?

Dolum makinesinin ürün üzerindeki işi tamamlandıktan sonra sıra doldurulan ürünlerin kapağının kapatılmasına geliyor. Kapak kapatma işlemi için kullanılan makine ise kapak kapatma makinası olarak adlandırılıyor. Bu makineler sayesinde ürünlerin doldurulduğu makineler hafif bir baskı uygulanarak kapaklanıyor ve satışa hazır hale getiriliyor.

Dolumu yapılan ürünlerin satışa çıkarılmadan önceki son işlemi ise etiketleme oluyor. İlgili firmanın ve ürünün bilgilerinin yer aldığı etiket etiketleme makinesi tarafından şişe veya kavanozların üzerine basılıyor. Bu sayede müşteriler ürün ve firma ile ilgili bilgilere buradan ulaşabiliyorlar.

Etiketleme Makinesi Nereden Alınır?

Dolum makinesi, kapak kapatma makinesi ve etiketleme makinesi tercihleri için sektörde 1984’ten itibaren hizmet veren KULP ambalaj makineleri ile irtibat sağlanabilir. kulp.com.tr sitesi üzerinden online olarak iletişim kurarak ambalaj makineleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Her türlü işletme için gerekli olan makineleri bir tık uzağınızda internet sitemiz üzerinden inceleyebilir ve satın alma işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Bununla birlikte sektör ayırt etmeden her türlü dolum işleminin yapılacağı makineler internet sitemiz üzerinden satışa sunulmaktadır. Bir taraftan kırk yıla yaklaşan deneyimimiz sayesinde ürünlerin nasıl kullanılacağı ve hangi dolumların yapılacağı konusunda aydınlanabilirsiniz. Sizleri internet sitemiz üzerinden bizlere ulaşmaya davet ediyoruz. Kaliteli hizmet beraberinde kaliteli dostluğu getirir. Müşteri memnuniyeti odaklı hizmetlerimiz sizleri bekliyor.

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