Davutoğlu: Kürt sorununu milli beka sorunu haline getirmeyin 

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, çeşitli programlara katılmak üzere bugün Van’a geldi. Davutoğlu’nun ilk durağı Erciş oldu. Erciş’te esnafı ziyaret eden Davutoğlu, Merkez Kara Yusuf Camisi’nde cuma namazı kılıp partisinin ilçe başkanlığının açılışına katıldı. Davutoğlu, Erciş ziyaretinin ardından kentteki sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi.

‘Halkın yaşadığı şartlar’

Buluşmada konuşan Davutoğlu, Erciş’te yaşadığı olayı anlatarak, “Bir ülkeyi yönetenleri bekleyen en büyük tehlike o ülkenin yöneticilerinin halktan kopması, halkın değerlerinden uzaklaşması halkın psikolojisini, halkın yaşadığı şartları bilmemesidir. Erciş Keklikova Köyü’nden Kutbettin Bey yaşlı onurlu şanlı bir Vanlı. Kalabalık içinde kahvede sohbet ederken orada diz çökmüştü, biz de kahvede oturuyoruz. Gözleri dolu dolu, bir gel yanıma derdini anlat dedim o dedi ki, ben Keklikova Köyü’ndenim. 18 bin baş hayvanımız vardı, 2000’e düştü ve ben iyi şartlarda herkese yardım eden bir çiftçiydim. Sürülerim vardı şu anda hiçbir şeyim kalmadı. Ve dedi ki benim kardeşim açlık nedeniyle ziraat bankası önünde intihar etti. İşte bir çiftçi tablosu” diye konuştu.

‘Kürt sorunu’

Davutoğlu Kürt sorununa da değinerek, “Kürt sorunu ne zaman biter biliyor musunuz? Kürt sorunu Türkiye’de yaşayan Kürt vatandaşlarımız biz bu ülkenin eşit onurlu vatandaşları olarak sorunlarımızı hallettik dediği zaman biter. Sorunun öznesini, sorunun doğrudan muhatabını anlamadan onunla oturup konuşmadan bir sorun çözülmez. Bugün Erciş’te de, dün Ağrı’da da, Muradiye’de, Çaldıran’da da ekonomi dışındaki en fazla söylenen bir şey vardı; Birisi adalet, biri de bu kirli düzenin bitmesi ve Kürt sorununun çözümü. Benim gördüğüm şu, Kürtler Türkiye’nin bölünmesi mi istiyorlar, hiç ima ile zikreden söyleyen yok bunu Türkiye’de. Ama birileri sürekli beka beka diyerek kendi bekalarıyla Türkiye’nin bekasının üstünü örtmeye çalışıyorlar. Onlara buradan sesleniyorum, hiçbir şekilde Kürt sorunu, Alevi sorunu, milli beka sorunu haline getirmeyin. Kürtler de, Aleviler de, Sünniler de, Türkler de hepsi bu ülkenin eşit vatandaşıdır” dedi.

‘Beka sorunu’

Seçim döneminde 2 anlayış için rekabet edileceğini vurgulayan Davutoğlu, “Önümüzdeki dönem ilk seçim ne zaman olursa olsun, 2 anlayış için rekabet edilecek. Birisi çatışmalar üzerinden gerilimler üzerinden siyasi rant elde ederek iktidarını korumaya çalışanlar gelip diyecekler ki şu baskı var, şu beka sorunu var. Diğeri ise Türkiye’nin bütün vatandaşlarını eşit kılarak kimseyi ötekileştirmeden, kimseye nazarla bakmadan, kimseye 2. sınıf vatandaşlık duygusu vermeden toplumu bütünleştirmeye çalışanlar. 2023 yılına Türkiye, Yüzüncü Yıl’a, Cumhuriyet’in 2. yüzyılına yaralarını sarmış olarak girmelidir. Kürtler sorunla anılacak bir özne değil problem onlardan kaynaklanmıyor. Kürtçenin her yerde özgürce konuşulabildiği bir bağlamda kimsenin dili, örfü adeti geçmişi kimliği dolayısıyla ötekileştirilmediği bir dönem başlatacağız. Bu aynı şekilde her toplum kesimi için olacak. Bunu yapmak zorundayız. Cumhuriyetimizin demokrasiyle taçlanması ancak böyle mümkün olur” ifadelerini kullandı.