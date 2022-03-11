Çaldıranda 'fahiş fiyat ve stokçuluk' denetimi yapıldı
Van’ın Çaldıran Belediyesi ekipleri tarafından, ilçedeki marketlerde stok incelemeleri, fahiş fiyat artışı, etiket ve gıda denetimlerini devam ediyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Şefik Ensari, zabıta ekiplerinin zincir marketlere yönelik yağ stokçuluğu denetimi yaptığını belirterek, “Daha önce belli aralıklarla gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik haksız fiyat artışını önlemeye yönelik denetim yapan ekiplerimiz, bugün de vatandaşlarımızın şikayetleri doğrultusunda yağ stokçuluğuna karşı denetim yaptı.
Zincir marketlerdeki yağ raflarında ve depolarında denetim yapan ekiplerimiz, bu denetimleri belli aralıklarla yapacaklar” dedi.
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