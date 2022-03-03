Bazı illerde eğitime 1 gün ara verildi

Yoğun kar yağışı nedeniyle 8 ilde eğitime 1 gün ara verildi. İşte o iller...

GÜNCEL 03.03.2022, 10:31 03.03.2022, 10:41
Bazı illerde eğitime 1 gün ara verildi

Türkiye'nin bazı bölgelerinde soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor. Olumsuz hava koşulları etkisindeki 8 ilde eğitime 1 gün ara verildi.

DENİZLİ

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada bugün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime perşembe 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel izinli sayılacak.

Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizdeki olumsuz hava şartları insan sağlığı ve trafik güvenliği açısından riskler oluşturabileceğinden 03.03.2022 Perşembe günü bir gün süreyle; Tüm seviyedeki okullarda yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesine, ayrıca tüm kamu ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelimizin idari izinli sayılmasına valiliğimizce karar verilmiştir" denildi.

MUĞLA

Muğla'nın Menteşe, Yatağan ve Ula ilçelerindeki bazı okullarda, Kavaklıdere ilçesinde ise tüm temel eğitim kurumlarında kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bugün (3 Mart perşembe) ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkisiyle oluşabilecek buzlanma tehlikesi nedeniyle ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Menteşe, Yatağan ve Ula'daki bazı okulların bugün tatil edildiği belirtildi.

Kavaklıdere'de ise tüm temel eğitim, ortaöğretim ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği aktarılan açıklamada, bu ilçedeki kamu kurum-kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılmalarının kararlaştırıldığı kaydedildi.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da beklenen yoğun kar ve fırtına nedeniyle perşembe günü (bugün) eğitime 1 gün ara verildi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde perşembe günü eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Vali Çiçek sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı ve sabaha doğru oluşacak buzlanma nedeniyle Afyonkarahisar genelinde okullarımız 3 Mart Perşembe günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Tüm öğrencilerimizin 1 günlük kar tatilini kitap okuyarak geçirmesini istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

UŞAK

Uşak'ta dün akşam saatlerinde etkisini arttıran kar nedeniyle okullara 1 gün ara verildi.

Uşak'ta akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Banaz ilçesinde şiddetini arttıran kar yağışı, ana arter ve sokaklarda aksaklıklara sebep oldu. Bu kapsamda Banaz Kaymakamlığı, resmi sosyal medya hesabından okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu.

BURDUR

Burdur'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Ali Arslantaş başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi.

Kent genelinde yoğun kar yağışı görülmesi nedeniyle buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamlar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı bugün Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel anaokullarında, özel eğitim okullarında, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmesine karar verildiği bildirildi.

Rehabilitasyon merkezlerinin, yaygın eğitim kurslarının ve tüm özel kursların da yüz yüze eğitimlerine bir gün ara verildiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kreş ve gündüz bakım evlerinde hizmete bir gün ara verilmesine, Burdur merkez ve ilçelerinde fiziki engeli olan tüm engelliler, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını olan, hamile ve 15 altı çocuğu olan kamu çalışanlarının da bir gün idari izinli sayılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

ISPARTA

Isparta'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışının sabaha kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.

Hava sıcaklığının da gece saatlerinde eksi derecelere düşeceğinin belirtildiği açıklamada, "İl genelinde 3 Mart Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm kademe okullar, özel anaokulları, özel eğitim, rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, motorlu sürücü kursları, uygulama eğitim merkezleri, okullarda devam eden destekleme ve yetiştirme kursları faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmiştir." denildi.

Ayrıca kamu kurum kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KONYA

Konya'nın 9 ilçesinde kar yağışı nedeniyle bugün yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan karara göre, Beyşehir, Yunak, Doğanhisar, Tuzlukçu, Akşehir, Kadınhanı, Hüyük, Seydişehir ve Bozkır ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde bugün uzaktan eğitim yapılacak.

Uzaktan eğitim kararı alınan ilçelerde, engelli ve hamile kamu görevlileri idari izinli sayılacak.

SİNOP

Sinop'ta yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle tüm ilçelerde taşımalı eğitim yapılan okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte bugün kar yağışının etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

Yağış beklentisi nedeniyle tüm ilçelerde taşımalı eğitime 3 Mart perşembe günü ara verileceği vurgulanan açıklamada, vatandaşlardan buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı dikkati olmaları istendi.

Habertürk

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