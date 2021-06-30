Bakan Yardımcısı Çataklı Başkale'de

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Van’ın Başkale ilçesinde depremzede vatandaşlarla bir araya gelerek, yapılacak kalıcı konutlar hakkındaki son durumu paylaştı.

GÜNCEL 30.06.2021, 18:37 30.06.2021, 18:43
Bakan Yardımcısı Çataklı Başkale'de

Sabah saatlerinde Van’a gelen Bakan Yardımcısı Çataklı’yı Ferit Melen Havalimanı'nda Vali Mehmet Emin Bilmez, Vali Yardımcısı Turgut Gülen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, Çevre Şehircilik İl Müdür Vekili Fatih Yiğit karşıladı. Bakan Yardımcısı Çataklı, Vali Bilmez ve beraberindeki heyetle buradan karayolu ile 23 Şubat 2020’de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen mahallelerden olan Özpınar’a geçti. Burada depremzede vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Çataklı, kalıcı konutların bir an önce bitirilmesi gerektiğini ve yer konusunun en kısa sürede çözülmesinin önemine dikkat çekti. Vatandaşların konut yapılmasını istediği bölgenin fay hattı üzerinde olduğunu belirten Bakan Çataklı ve AFAD İyileştirme Daire Başkanı Mustafa Esin, risk haritası üzerinden tehlikeyi mahalle sakinlerine anlattı.

Kış gelmeden vatandaşların kalıcı konutlarına yerleştirilmesi için çok hızlı davranmaları gerektiğini vurgulayan Bakan Yardımcısı Çataklı, “Depremden hemen sonra bizi yoran yoğunluk, hasar tespiti, enkazın kaldırılması, hak sahipliği, yer seçimi ve bunlara itirazlardı. Şimdi artık konutların yapımına geldik. Bu da sorunun çözümüne gelindiğini gösterir. Bölgedeki coğrafi koşulları biliyorsunuz. Sert bir kış mevsimi var. Şehir merkezine uzakta bir yerdeyiz. İnşaat mevsimi çok kısa. O yüzden bu yaz mevsimini çok iyi değerlendirmemiz lazım. Zaman bizim için çok kıymetli. Özpınar özelinde yer konusunda tereddüt var. Sizin istediğiniz yerler fay hatları üzerinde. Dünyada hiçbir bilim insanı buraya yapı yapılmasına izin vermez. Bilimsel raporlar var. Burada can kaybı olursa kimse hesabın veremez” dedi.

Vali Mehmet Emin Bilmez, mahalle halkının talep ettiği alanın fay hattı ve dere yatağı olduğunu vurgulayarak, “Fay hattı ve dere yatağı var. Burada konut yapılamayacağı belirtildi. Siz talep edince ilgili kurumlar çalışma başlattı. İnceleme yapılacak uygun olan bölgeye konut yapılacak. Deprem sonrası bakanlarımız hep buradaydı. Bakanımız ve bakan yardımcımız burada yapılan iş ve işlemleri sürekli takip ediyor. Bundan dolayı İçişleri Bakanımıza ve bakan yardımcımıza ilimiz ve bölge halkı adına şükranlarımı sunuyorum. İnşallah buradaki çalışmalarımız hayırlı sonuçlara vesile olur” şeklinde konuştu.

Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Vali Mehmet Emin Bilmez, mahallelilerin taleplerini dinleyip konut alanında inceleme yaptıktan sonra mahalleden ayrıldı.

#İsmail Çataklı #başkale #mehmet emin bilmez #Ali İhsan Körpeş
Yorumlar (1)
Amet 4 saat önce
Bir şehir hastanesi bir şehir statyümü yapin ufak tefek şeyler de vazgeçin artık
Cevapla Beğendim (1) Beğenmedim (0)
21°
açık
Namaz Vakti 30 Haziran 2021
İmsak 02:49
Güneş 04:39
Öğle 12:15
İkindi 16:09
Akşam 19:42
Yatsı 21:23
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23