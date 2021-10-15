Bakan Çavuşoğlu: Taliban yönetimi dönmek isteyen göçmenler için destek vereceğini söyledi

Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ve her iki ülkenin heyetleri bir araya geldi. Toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Çaşvuoğlu, hem Afganistan heyeti hem de Libya Dışişleri Bakanı Leyla Manguş ile yaptıkları görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu. Çavuşoğlu, Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ve heyetinin bazı temaslar için Doha'da bulunduğunu, ABD başta olmak üzere farklı ülkelerin temsilcileri ile orada görüşmeler gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Çavuşoğlu, "Oradaki görüşmelerin ardından Türkiye'ye gelmek istediler, bilgi dün akşam geldi, kendilerini davet ettik. İlgili kurumlarımızla beraber bir görüşme gerçekleştirdik. Afganistan'daki son durum hakkında bilgiler aldık. Bu bilgileri aldıktan sonra Türkiye olarak kardeşçe düşüncelerimizi paylaştık" dedi.

Çavuşoğlu, bugüne kadar uluslararası topluma şu andaki Taliban yönetimi ile angajmana girmenin önemini anlattıklarını ifade ederek, "Tanıma farklı angajmana girmek farklı. Angajman çerçevesinde özellikle acil ihtiyaç olan insani yardımların ulaştırılması gerekiyor. Kızılay olarak sahaya ulaştırdık. Afganistan ekonomisinin çökmemesi gerekiyor. Bu sebepten dolayı Afganistan'ın yurt dışındaki paralarını donduran ülkelerin de maaşların ödenmesi bakımından daha esnek davranması gerektiğini söylüyorduk; bu konu hakkında kendilerinden bilgi aldık" diye konuştu.

'KIZLARIN EĞİTİMİ VE KADINLARIN İŞ HAYATINI KONUŞTUK'

Bakan Çavuşoğlu, terör ile mücadeleye değinerek, "Terör ile mücadele önemli. Boşluk olursa terör örgütlerinin saldırılarını arttıracağını görüyoruz. DEAŞ'ın Afganistan'da güçlü olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan da başından beri şu andaki Taliban yönetimine tavsiyelerde bulunduk. Biz Batılılar gibi, ders verir nitelikte, şartlar koşarak değil; ama önemini anlatarak tavsiyelerde bulunduk. Ülkenin birliği, beraberliği için kapsayıcı olmaları gerektiğini bir kere daha söyledik. Taliban dışındaki tüm etnik, dini gruplardan kişilerin de yönetime dahil edilmesinin önemini bir kere daha anlattık. Kızların eğitimi ve kadınların iş hayatında çalışabilmesi konusunda tavsiyelerimizi paylaştık. Bir şeyin altını çizdik; bunu sadece Batılı ülkelerin ön şartı olarak görmeyin, diğer Müslüman ülkelerin de bir beklentisi olduğunu tavsiye niteliğinde söyledik. Muarif Vakfı'nın sadece kızlar için çok fazla okulu var. Bu okulların tamamında faaliyetlerin başlaması gerektiğini, kendilerinin de destek vermesi gerektiğini söyledik. Sağlık sektöründe kadıların tamamının işine döndüklerini de kendileri söylediler" diye konuştu.

'ÜLKELERİNE DÖNEBİLECEKLERİNİ SÖYLEDİLER'

Bakan Çavuşoğlu, Afgan göçmenler konusunun da görüşüldüğünü ifade ederek, "Bizim orada yaşayan dönmek isteyen vatandaşlarımız ile ilgili konuları gündeme getirdik. Başkonsolosluklarımızın tekrar açılması için beklentilerimizi dile getirdik. Havaalanlarının işletilmesi için özellikle düzenli uçuşların başlaması için güvenlik konusunda beklentilerimizi bir kez daha kendilerine anlattık. Kendileri de bizden özellikle insani yardımlar, yatırımların devam etmesi konusunda ricalarını ilettiler. Tüm konularda da bize bilgi verdiler. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve diğer kurumlarımıza giderek görüşmeler gerçekleştirecekler. Çok sayıda Afgan göçmen var bizde ve farklı ülkelerde. Bunlardan bazıları Afganistan'a geri dönmek istiyor. Taliban yönetimi de ülkelerine dönmek isterseler, ellerinden gelen desteği vereceklerini de söylediler. İlave göç akımının olmaması konusunda neler yapılabileceğini de kendileri ile görüştük" ifadesini kullandı.

'LİBYA'YA HER KONUDA DESTEK VERİYORUZ'

Bakan Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Leyla Manguş ile yaptığı görüşmeye ilişkin de açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmelerde iki ülke arasındaki görüşmeleri ele aldık. Değişik alanlarda enerji, kıta sahanlığı, askeri eğitim, polislerin eğitimi konusunda atılabilecek adımları da değerlendirdik. Libya bir seçim süreci yaşıyor, son durum hakkında kendilerinden bilgi aldık. Libya'ya her konuda destek veriyoruz, bu desteklerimiz devam edecek. Halkın beklentisi olan alanlarda nasıl destek vereceğimizi de kendilerine bir kez daha anlattık" dedi. DHA