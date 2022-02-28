Asım Solak: Başkale'yi geleceğe hazırlıyoruz

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, yaptıkları yatırımlarla Başkale'ye geleceğe hazırladıklarını belirterek, önümüzdeki süreçte ilçede güzel yatırımların hayata geçeceğini vurguladı.

Başkale'nin ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden gelen bütün gayreti sarf ettiklerini söyleyen Başkan Vekili Solak, 2021 yılında önemli yatırımları hayata geçirdiklerini ifade etti.

İlçenin önemli ihtiyaçlarından birisi olan Başkale Devlet Hastanesi projesini hayata geçirmek için harekete geçtiklerini belirten Solak, yeni hükümet konağı yapımının ise Nisan ayında başlayacağını müjdeledi.

"BAŞKALE'NİN GELİŞMESİNE HEP BİRLİKTE TANIK OLACAĞIZ"

İlçede önemli yatırımlar yaptıklarını belirten Solak, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle ilçede 2021 yılında önemli yatırımlar gerçekleştirildi. İkisi kırsal mahallelerde olmak üzere 5 semt sahası ve 500 kişilik stat yapıldı. Yapımı tamamlanarak hizmete başlayan yarı olimpik yüzme havuzunda antrenörler öncülüğünde gençler, kadınlar ve halkımız yüzme sporu ile buluşuyor. Spor tesislerinin yapımını hızlı bir şekilde tamamlayarak, çocuklarımızı ve gençlerimizi spora teşvik etmek için hizmete aldık. İlçemizin önemli ihtiyaçlarından birisi olan Başkale Devlet Hastanesi projesini hayata geçirmek için harekete geçtik. Yeni Hükümet Konağı yapımı Nisan ayında başlayacak. Tüm bunlar Başkale'nin yapısal sorunlarının çözümü, ihtiyaçlarının tamamlanarak geleceğe güçlü bir şekilde hazırlanması için önemli adımlar. Önümüzdeki yıllarda Başkale'nin gelişmesine hep birlikte tanık olacağız" ifadelerini kullandı. BölgeGazetesi