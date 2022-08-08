AK Parti Van İl Teşkilatı 2023 seçim çalışmalarına hız verdi!

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu öncülüğünde 13 ilçe ve 693 mahallede, ana kademe, kadın ve gençlik kolları, mahalle başkanları ile yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile başlatılan saha çalışmaları devam ediyor.

AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal'ın eşlik ettiği ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya gelen partililer, vatandaşların taleplerini ve önerilerini dinliyor.

Meclisin tatile girmesi ile Van'daki saha çalışmalarına katılan Gülaçar, bu memleketin evlatlarının ilim adamı, doktor, öğretmen, mimar ve mühendis olması gerekirken dağlarda heba olduğunu belirtti.

Bu hayat tarzının kaderleri olmadığını dile getiren Gülaçar, "Evlatlarımızı aldatarak dağlarda öldürten terör örgütü PKK'dan, yani terör belasından yine Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesi sayesinde kurtardık. Şimdi yavrularımız hayallerinin peşinden hür bir şekilde koşuyorsa iktidarımızın güvenlik politikaları sayesindedir. İstiyoruz ki artık bu memlekette herkes huzur ve güven içinde yaşasın, artık ölümler olmasın." diye konuştu.

Türkmenoğlu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları olarak davaları için kapı kapı dolaşıp hem çalışmalarını, hizmetlerini hem de gelecek vizyonlarını anlattıklarını söyledi.

Aynı zamanda halkın talep ve şikayetlerini dinlediklerini ifade eden Türkmenoğlu, "Bu çalışmalarımız bütün ilçelerde ve mahallelerde devam ediyor. 693 mahallenin tamamı bitinceye, bütün vatandaşlarımıza ulaşana kadar dolaşacağız. Herkes çok iyi biliyor ki bu ülkede sessiz devrimleri AK Parti iktidarları yapmıştır. Taş üstüne taş bizim hükümetlerimiz zamanında bırakılmıştır. Yapılan çalışmalar halkımızın gözü önünde ve bilgisi dahilindedir. Bundan sonra da bir hizmet yapılacaksa AK Parti hükümeti eliyle ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliği ile mümkün olabilir. Bu vesileyle 2023 seçimleri için zamanımız az işimiz çoktur." dedi. AA