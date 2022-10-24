29 Ekim tatil mi, tam gün mü, yarım gün mü tatil?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kala resmi kurum çalışanları, öğrenciler resmi tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki 29 Ekim'de resmi tatil mi, yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak?

28 EKİM RESMİ TATİL Mİ? YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim resmi tatil mi sorusu yayınlanan 2022 resmi tatiller tablosu ile yanıtını buldu. Milli bayramlarda bir gün olarak uygulanan resmi tatil 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bir buçuk gün olarak uygulanıyor.

Bu nedenle 28 Ekim yarım gün tatil olacak. Tatil ise Cuma günü saat 13.00 itibariyle başlayacak.

2022 RESMİ TATİLLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

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