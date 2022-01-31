2022 yılı ek ders ücretleri ne kadar?
Yeni yılın gelmesinin ardından maaşlara zam yapıldı. Zamlar ücretli öğretmenlerin ek ders ücretlerine de yansıdı. İşte 2022 yılı ücretli öğretmenlik ek ders ücretleri...
Memurlar, yeni yılın ilk yarısında yüzde 2,5 oranında ek zam alacaklar. Ek zamla beraber toplamda yüzde 30,5 oranında zam yapıldı
Öğretmenler de zam oranının yanında ek ders ücretlerine gelen zammı takip ediyor. 2022 yılında alınacak ek ders ücretleri de kesinleşti.
Öğretmenler haftalık 15 saatin dışında girdikleri her ders için ek ders ücreti alıyor. Şubat ayında yatacak ek ders ücretinin ne kadar olacağı binlerce öğretmen tarafından merak ediliyor.
Peki Ocak Haziran 2022 ek ders saat ücreti ne kadar, kaç lira oldu? İşte zamlı ücretler...
EK DERS ÜCRETİ 2022 NE KADAR OLDU?
2022 yılının ilk 6 ayı için geçerli olan zamlı ek ders ücretlerine bakıldığında gündüz verilen ek ders için öğretmenler 27.29 lira kazanacak.
Gece ek ders verilmesi halinde 29,191 lira kazanç elde edecekler. Sözleşmeli ek ders ücretleri 23,41 lira, Takviye ek ders ücreti 54,57 lira ve özel eğitim ek ders ücreti de 34,09 lira olacak.
Bu zamlı ücretler de Şubat ayından itibaren yatırılmaya başlanacak.
İşte 2022 yılı (kadrolu öğretmen-sözleşmeli öğretmen) ek ders güncel ücretleri;
(Gündüz) ek ders ücreti 27.29 TL
(Gece) ek ders ücreti 29,191 TL
(Sözleşmeli) ek ders ücreti 23,41 TL
(Takviye) ek ders ücreti 54,57TL
(Özel eğitim) ek ders ücreti 34,09 TL
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|22
|48
|2. 1461 Trabzon FK
|22
|46
|3. Sivas Belediyespor
|22
|41
|4. Bodrumspor
|22
|40
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|22
|40
|6. Afjet Afyonspor
|21
|38
|7. Somaspor
|21
|38
|8. Çorum FK
|22
|37
|9. Silahtaroğlu Vanspor FK
|21
|35
|10. Ankaraspor
|22
|32
|11. Serik Belediyespor
|22
|29
|12. İnegölspor
|22
|28
|13. Etimesgut Belediyespor
|22
|26
|14. Diyarbekirspor
|22
|25
|15. Turgutluspor
|22
|23
|16. Sarıyer
|22
|21
|17. Adıyaman FK
|21
|19
|18. Ergene Velimeşespor
|22
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|22
|12
|20. Niğde Anadolu FK
|22
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|23
|54
|2. Konyaspor
|22
|45
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Gaziantep FK
|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|23
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12