Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararı sonrası dün mazbatasını alan Abdullah Zeydan, bugün Van Büyükşehir Belediyesi'ne giderek görevi devraldı.

Zeydan'a, Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Neslihan Şedal, DEM Parti Van Milletvekilleri Mahmut Dindar, Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, DEM Parti Van İl Eş Başkanları Gülşen Kurt ve Veysi Dilekçi eşlik etti.

Belediye binası önünde partililer ve vatandaşlar tarafından çiçek ve alkışlarla karşılanan Zeydan, Kürtçe yaptığı konuşmada, kendilerini destekleyen Van halkına ve demokratik kitle örgütlerine teşekkür etti.

'BELEDİYELERİ HALKIMIZLA BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ'

Zeydan, "Halkımız Van'da 14'te 14 yaparak tarih yazdı. Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin tümünü kayyumlardan alıp, halka teslim ettiler. Bu başarıda emeği geçen Van halkı başta olmak üzere gecesini gündüzüne katan partili arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz.

Daha önce seçildikleri halde yerlerine kayyum atanan Büyükşehir Belediyesi eski Belediye eş başkanları Bekir Kaya, Hatice Çoban, Mustafa Avcı ve Bedia Özgökçe Ertan'ın belediyede büyük emek ve hizmetleri var. Onların deneyimlerinden faydalanmak istiyoruz.

Onların bıraktığı yerden devam edeceğiz. Kentin dinamikleri ile hizmet yapacağız. Önümüzdeki çok iş var. Bundan sonra önümüze bakıp, halkımıza hizmet edeceğiz. Belediyelerimizi halkımızla birlikte yöneteceğiz. Belediyelerin kapıları 7 gün 24 saat halkımıza açık olacak" dedi. Zeydan, daha sonra tebrikleri kabul etti.