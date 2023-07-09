Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Diyadin ilçesinde bir şahsın sulama göletine düştüğü ihbarı alınması üzerine Koruma Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamların kısa sürede olay yerine intikal ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Kurbağa adamlar tarafından dibi balçık ve görüş olmayan gölette yapılan çalışmalar sonucunda gölet kıyısından 5 metre uzaklıkta, 2 metre derinlikte İran uyruklu 12 yaşındaki bir şahsın cansız bedenine ulaşılmıştır. Teşkilatımız olarak Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz” denildi.iha



