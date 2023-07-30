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WanHaber / Mehmet Salih Giyci

Göreve geldiği günden bu güne kadar bir çok başarılı çalışmaya imza atan Gevaş'ın genç Belediye Başkanı Murat Sezer, projelerini bir bir hayata geçirdi. Parke taşı fabrikasından, ayakkabı ve tekstil fabrikalarına kadar bir çok projesini hayata geçiren Sezer, Gevaş'a hizmet için geceli gündüzlü çalışıyor.

Gevaş'ta kurduğu fabrika ile ilçenin parke taşı ihtiyacını karşılayan Sezer, asfaltsız ve parke taşsız sokak bırakmamayı düşünüyor.

Konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulunan Sezer, "Üretime son hız devam ediyoruz. Kurduğumuz fabrika Gevaş’ımızın tamamının ihtiyacını karşılayacak inşallah." ifadelerine yer verdi.