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Teknoloji dünyasında devrim niteliğinde bir gelişme, gelecekte telefonların kullanıcıların derilerinden enerji elde ederek şarj olabileceği yönünde.

Bilim ve teknoloji alanındaki hızlı ilerlemelerle birlikte, mobil cihazların enerji ihtiyacını karşılamak için sıra dışı bir yöntem ortaya çıkıyor: İnsan derisi üzerinden şarj olma.

Yeni deri çipi geliştirildi

Çin'deki Lanzhou Üniversitesi'nden bilim insanları, cilt altına entegre edilebilen bir "kablosuz şarj çipi" geliştirdi.

Bu çipin implantı yaptıran kişiler, başarılı olması durumunda kaba pillerden ve yanlarında taşıdıkları kablolarından kurtulabilecek.

Yeni teknoloji şu ana kadar sadece kemirgenler üzerinde test edilmiş olmasına rağmen, insan kullanımına yönelik elde edilecek sonuçlar oldukça çığır açıcı olabilir.

Enerjiyi vücuttan sağlıyor

Geliştirilen prototip, enerjiyi kablosuz olarak vücuttan transfer edebilme veya pilleri doldurmak için vücudu kullanabilme yeteneğine sahip.

Esnek ve yumuşak çip, aynı zamanda ameliyat gerektiren durumlarda vücut dokusunun şekline uyum sağlayabilme özelliğine sahip ve biyolojik olarak parçalanabilir.

Biyoelektronik cihazların çoğu, sınırlı kapasiteli yerleşik pillerle çalışır. Bu cihazlar genellikle harici bir güç kaynağına bağlıdır ve özellikle parçaların değiştirilmesi için ameliyat gerektirdiğinde hastalarda enfeksiyon riskine yol açabilir.

Ameliyat gerekmiyor

Yeni geliştirilen biyolojik olarak parçalanabilen şarj cihazı, cerrahi müdahaleye gerek kalmadan vücutta çözünebiliyor ve ameliyata ihtiyaç kalmıyor.

Prototip, farelerde on güne kadar kullanıldı ve iki ay içinde vücutta tamamen çözündü. Eğer pilin etrafındaki koruyucu polimer ve balmumu katmanları kalınlaştırılırsa, bu süre daha da uzatılabilir.

Bu implant, pillere kıyasla daha az enerji depolamasına rağmen tek seferde büyük miktarda enerji boşaltabilme yeteneğine sahip.

İnsanlarda kullanımı için biraz daha süre gerekiyor

Ancak, bu kablosuz şarj cihazının insanlar üzerinde test edilebilmesi için halen katedilmesi gereken uzun bir yol var..

Araştırma ekibinin, cihazı açıp kapatmanın yanı sıra birçok teknik zorluğun üstesinden gelmesi gerekiyor.