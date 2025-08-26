İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları aralıksız devam ederken, sivillerin hayatta kalma mücadelesi günden güne daha da zorlaşıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 75 sivilin cansız bedeni ile 370 yaralının getirildiği bildirildi.

Bakanlık ayrıca İsrail'in, Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana 10 bin 975 Filistinlinin öldürüldüğünü, 46 bin 588 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

CAN KAYBI 63 BİNE DAYANDI

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 62 bin 819'a, yaralı sayısının 158 bin 629'a yükseldiği ifade edildi.

İSRAİL YARDIM DAĞITIM NOKTALARINI DA HEDEF ALIYOR

İsrail'in yardım noktalarına saldırılar düzenlemeye devam ettiğini de açıklayan Filistin Sağlık Bakanlığı, 24 saat içinde 17 cansız bedenin hastanelere ulaştığını, 122 kişinin yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, "Yardım dağıtım bölgelerinden hastanelere ulaşan cenaze sayısı 2 bin 140'a, yaralı sayısı ise 15 bin 737'ye yükseldi." denildi.