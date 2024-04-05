İsrail güçleri, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze'ye yönelik saldırılarına 182. gününde devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail topçu birliklerinin Gazze Şeridi'nin Han Yunus ile Refah kentine düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şeyh Zayid bölgesini şiddetli şekilde bombalarken Gazze kent merkezinin çeşitli bölgeleri de İsrail topçu bombardımanına maruz kaldı.

İsrail ordusunun havadan ve karadan gece boyu Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda da çoğunluğu çocuk ve kadın ölen ve yaralananlar oldu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 182 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne saldırılarında 54 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini, 82 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bin 91'e çıktığını aktaran Kudra, yaralı sayısının da 75 bin 750'ye yükseldiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

Sabit Sabit Devlet Hastanesi'nden isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, İsrail askerlerinin Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında yaralanan bir kişinin acil servise getirildiğini ve ardından da hayatını kaybettiğini söyledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail ordusu, bir evi kuşattı. Baskına karşı koyan onlarca Filistinliyle İsrail askerleri arasında arbede yaşanırken, Filistinliler ile İsrail askerleri arasında silahlı çatışma çıktı. İsrailli keskin nişancılar tarafından vurulan Said Ebu Aleviye isimli Filistinli bir genç hayatını kaybetti.

Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail hapishanelerinde 200 Filistinli çocuk var

Filistin Esirler Cemiyeti, "5 Nisan Filistinli Çocuklar Günü" münasebetiyle yazılı bir açıklamada yayımladı.

Açıklamada, "İsrail'in Megido Hapishanesi'nde Gazze'de alıkonulanlar dahil toplam 200 Filistinli çocuk bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana en az 500 Filistinli çocuğu gözaltına aldığı, gerçek sayının ise bundan fazla olabileceği kaydedildi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli çocuklara, 7 Ekim sonrasında çeşitli şekillerde baskı ve işkencenin artırıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çocuklar birbirinden ayrı tutuluyor, elektrikli aletler verilmiyor, sıcak sudan mahrum bırakılıyor ve kıyafetlerine el konuluyor.

İsrail, her yıl 500 ile 700 arasında çocuğu temel haklarından yoksun biçimde askeri mahkemelerde yargılayan tek devlettir."

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden dün yapılan ortak açıklamada, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 8 bin 30 Filistinlinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

BM, İsrail'in Gazze'deki evlerin yaklaşık yüzde 62'sine zarar verdiğini veya yıktığını duyurdu

İsrail güçlerinin Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten beri on binlerce ton bomba atarak 33 binden fazla Filistinliyi öldürdüğü ve 75 binden fazlasını yaraladığı saldırılarda, hastane, okul, cami, kilise ve tarihi-kültürel yapılar dahil çok sayıda sivil yerleşim yeri yıkıldı.

İsrail ordusu, Gazze'de ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü saldırılarla sivil yerleşim yerleri ve altyapının yanı sıra evleri de hedef almaya devam ediyor.

UNRWA'nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "(İsrail'in Gazze'ye saldırılarında) Devam eden savaş Gazze'deki evlerin yaklaşık yüzde 62'sine zarar verdi veya yok etti." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in, saldırılardan kaçan yerinden edilmiş ailelerin sığındığı BM binaları dahil olmak üzere kritik altyapıları da hedef aldığı belirtilen paylaşımda, "Nüfusun yüzde 75'inden fazlası, çoğunluğu birden çok kere olmak üzere yerinden edildi. Bu ne zaman bitecek?" ifadeleri kullanıldı.