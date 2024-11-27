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Haber
Van'da kar manzaraları
Van'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
#Van haber
#Kar
Necat Teyfun
Editör
27.11.2024 - 14:31
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