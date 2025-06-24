Türk Telekom CEO'su Ümit Önal'ın, Ankara'daki Genel Müdürlük binasında yer alan Network Yönetim Merkezi'nden (SMC) çevrim içi olarak gerçekleştirdiği toplantıya Van'dan gazeteciler katıldı. Kız Kalesi Seyir Tepesi'nde kurulan platformdan yapılan canlı bağlantı ile Van'daki fiber yatırımları değerlendirildi.

Türk Telekom'un, Türkiye genelinde 9 milyondan fazla haneye 1 Gbps erişim hızı sunduğunu belirten Önal, ülke çapında ortalama bağlantı hızının 358 Mbps'i aştığını kaydetti. Van'daki gazeteciler de bölgedeki altyapı yatırımları hakkında bilgi aldı.

Van'ın da dahil olduğu 7 ilde düzenlenen bu eş zamanlı etkinlikle Türk Telekom, dijitalleşme vizyonu doğrultusunda tüm Türkiye'yi kapsayan fiber ağıyla dijital geleceğe katkı sağlamayı hedefliyor.