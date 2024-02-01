Fenerbahçe'de Miguel Crespo'nun ardından Emre Mor ile de yollar ayrıldı.
Sarı-lacivertli takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Futbolcumuz Emre Mor sezon sonuna kadar V. Fatih Karagümrük kulübüne kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 karşılaşmada görev alan 26 yaşındaki genç futbolcu, 2 asiste imzasını attı. Emre Mor'un, sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.Kaynak: Haber7