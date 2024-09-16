Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü deplasmanda Giresunspor ile karşılaştı. 1-1 Berabere sona eren maç sonrası Kulüp Başkanı Erol Temel açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yolunda inançlarının ve morellerinin yüksek olduğunu belirten Başkan Temel, futbolculardan taraftarlara kadar emek veren herkese teşekkür etti.

İşte Van Spor FK Başkanı Temel'in Giresunspor maçı sonrası yaptığı o açıklama:

Değerli Vanspor Ailemize,

Bugün Giresun deplasmanında aldığımız 1-1’lik beraberlik, bizim için şampiyonluk yolunda bir nazar boncuğu olarak görülebilir. Futbolda zaman zaman bu tür puan kayıpları yaşanabilir, önemli olan bu yolda inancımızı ve mücadelemizi kaybetmemek. Moralimiz yüksek, hedefimiz açık ve net: Şampiyonluk!

Bu zorlu mücadelede 90 dakika boyunca üst düzey performans sergileyen takımımızı ve teknik heyetimizi gönülden tebrik ediyorum. Mücadele gücümüz ve takım ruhumuz her geçen gün daha da güçleniyor.

Ayrıca; Van’dan Giresun’a kadar uzanan bu yolda bizleri yalnız bırakmayan, 90 dakika boyunca büyük bir coşkuyla destek veren sevgili Gölkentkiler ve Kara Kobralar Taraftar Gruplarımıza gönülden teşekkür ederiz. Sizlerin desteğiyle her zaman daha güçlü ve inançlıyız.

Bu birliktelikle daha nice zaferlere hep birlikte yürüyeceğiz!