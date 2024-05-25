Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, cumartesi günü helikopterinin kötü hava koşulları nedeniyle acil iniş yaptığını açıkladı.

Paşinyan, acil inişin Ermenistan'ın üçüncü büyük şehri ve kuzeydeki dağlık bölgedeki Lori eyaletinin başkenti Vanadzor yakınlarında meydana geldiğini söyledi.

Gelişmenin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekileri taşıyan helikopterin, kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapması ve ölümlere yol açmasının ardından yaşanması dikkat çekti.

"Helikopterimiz acil iniş yaptı"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Paşinyan, "Canlarım, her şey yolunda" diye başladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Kötü hava koşulları nedeniyle helikopterimiz Vanadzor'a acil iniş yaptı. Yolculuğumuza arabayla devam ediyoruz. Hepinize iyi bir gün diliyorum.

Azerbaycan sınırına gidiyordu

Gelişme, Ermenistan kamuoyunu alarm durumuna geçirdi. Başbakan Paşinyan, yakın zamanda sınırın çizildiği Azerbaycan'a yakın konumdaki Baganis yerleşim yerine gidiyordu.

"Tarihi Ermenistan arayışına son vermeliyiz"

Bu arada Nikol Paşinyan, önceki açıklamasında, "tarihi Ermenistan" arayışına artık bir son vermeleri gerektiğini söylemişti.

Gerçekçi bir Ermenistan vizyonu çizmeleri gerektiğini belirten Paşinyan, "Ülke olarak 'tarihi Ermenistan' arayışımıza son vermeliyiz çünkü bu anavatanı bulduk." demiştiş.