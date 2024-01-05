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2000-2008 yılları arasında SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na kayıtlı olanlar için yeni bir düzenleme gündeme geldi. Düzenlemede pek çok formül masada. EYT kapsamında olamayan sigortalılar için belirlenen kademeli yaş şartları, işe giriş tarihlerine göre değişiklik gösteriyor. Peki kademeli emeklilik için şartlar ne olacak, prim günleri neler, kimler faydalanabilecek?

2000- 2008 arası SGK girişi olanlar dikkat! erken emeklilikte yeni düzenleme: Kimler faydalanacak?

EYT'nin ardından kademeli emeklilik müjdesi geldi. 2000- 2008 arası SGK girişi olanlar torba yasa maddelerinde erken emeklilik teklifi olup olmadığını merak ediyor.

Peki kademeli emeklilik kimleri kapsıyor, şartları neler? Kimler erken emekli olabilecek?

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, EYT sonrasında, 5 milyonu aşkın 8 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı emekli oldu. Prim gününü dolduramayanlar ise borçlanma formülü ile emeklilik hakkı kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan çalışma kapsamında,Sigorta başlangıç tarihleri 1999 sonrası olanlar için kademeli emeklilik sisteminin onaylanması halinde, 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar, istenen koşulları sağladıkları takdirde emekli olabilecekler.

2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlara erken emeklilik var mı?

EYT düzenlemesinden yararlanamayan ve kapsam dışında kalanlar için yeni emeklilik reformu geliyor. Kademeli emeklilik sisteminin onaylanması halinde EYT düzenlemesi sonrasında güncellenen prim-yaş listesine göre 2000 ve 2008 arası sigortalı olanlar erken emekli olabilecekler.

Sigorta başlangıç tarihleri 1999 sonrası olanlar için ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan çalışma kapsamında Kademeli emeklilik sisteminin onaylanması halinde 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar, istenen koşulları sağladıkları taktirde emekli olabilecekler.

Kademeli emeklilik kimleri kapsıyor, şartları neler?

Yeni düzenleme altında işe giriş tarihine göre emeklilik yaşının öne çekilmesi anlamına da geliyor. 2000 yılında işe başlayan bir kişi 6 yıla kadar erken emeklilik hakkına sahip olabiliyor. İşe giriş tarihi ilerledikçe emekli olma yaşı artıyor.

Yaşa göre kademeli erken emeklilik şartları neler?

Kademli emeklilikte SSK'lı çalışanlar belirli yaşa ve prim sayısına ulaştıktan sonra kademeli olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. İşte sigortalılık süresi ve prim günü sayısına göre emeklilik şartları: SSK'lı kadınlar erken emeklilik şartları neler? 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü. SSK'lı erkekler erken emeklilik şartları neler? 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.

BAĞKUR'lu kadınlar erken emeklilik şartları nedir?

BAĞ-KUR'lu kadınlar: 7200 prim günü. BAĞKUR'lu erkekler erken emeklilik prim gün sayısı kaç? BAĞ-KUR'lu erkekler emekli olmak için 9000 prim günü şartını yerine getirmesi gerekiyor. Prim eşitleme düzenlemesi ile 9000 prim gün sayısı 7200 güne düşecek.

Emekli Sandığı'na tabi kadınlar erken emeklilik prim şartı nedir?

Emekli Sandığı'na tabi kadınlar 7200 prim günde, Emekli Sandığı'na tabi erkeklerin erken emeklilik prim şartı nedir?Emekli Sandığı'na tabi erkeklerin primi 9000 gündür.

2000 ve 2008 arası sigortalı olanlar ne zaman emekli olur?

A Haber’de yer alan habere göre, sigortalılık süresi ve prim günü sayısına göre emeklilik şartları şu şekilde: 9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.250 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.250 pirim gün şartı aranacak.

2000 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.325 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.325 pirim gün şartı aranacak. 9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.250 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.250 pirim gün şartı aranacak.

2000 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.325 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.325 pirim gün şartı aranacak.