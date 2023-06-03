Gazeteci Mehmet Demirkol'un Galaxy Rehberi programına katılan Ergin Keleş, futbolculuk dönemiyle alakalı önemli hikayeler anlattı. 2006/2007 sezonunda Sakaryaspor formasını da terleten Ergin Keleş, Sakaryaspor taraftarı hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

Sakaryaspor'da forma giydiği dönemde genç forvet olduğunu belirten Ergin Keleş, " Sakarya muazzam bir futbol şehri. Ama bana çok yüklenmemek gerekli. O zaman santrafor hattı Franco Cangele, Okan Yılmaz, Marcel Mbayo ve Ergin Keleş. Ben dördüncü santrafordum. Genç ve yetenekli bir oyuncu olarak gittim ama oynadım. Sakarya taraftarı öylesine inatçı, öylesine oyuncusuna güvenen bir taraftar ki 1 sene boyunca maraton tribününde adamlar hiç vazgeçmeden "Ergin gol gol gol" diye bağırdılar. Ne ben ne Okan abi gol atabildik. Adamlar hiç vazgeçmedi." ifadelerini kullandı. Spor264.com.tr