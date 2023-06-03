14-28 Mayıs seçimlerinden zaferle çıkan AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönem için kolları sıvadı.
Gün içinde TBMM’de yemin eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye’de yabancı ülke liderlerinin de katıldığı görkemli törende yeni dönem için önemli mesajlar verdi.
Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Cumhurbaşkanı, Çankaya Köşkü’ne geçerek 5 yıllık yeni dönemde kabinesinde görev verdiği isimleri açıklıyor.
İşte o isimler;
Cumhurbaşkanı Yardımcısı- Cevdet Yılmaz,
Adalet Bakanı- Yılmaz Tunç
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı- Mahinur Özdemir Göktaş
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı- Vedat Işıkhan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı- Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı- Hakan Fidan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı- Alparslan Bayraktar
Gençlik ve Spor Bakanı- Osman Aşkın Bak
Hazine ve Maliye Bakanı- Mehmet Şimşek
İçişleri Bakanı- Ali Yerlikaya
Kültür ve Turizm Bakanı- Mehmet Nuri Ersoy
Milli Eğitim Bakanı- Yusuf Tekin
Milli Savunma Bakanı- Yaşar Güler
Sağlık Bakanı- Fahrettin Koca
Sanayi ve Teknoloji Bakanı- Mehmet Fatih Kacır
Tarım ve Orman Bakanı- İbrahim Yumaklı
Ticaret Bakanı- Ömer Bolat
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı- Abdülkadir Uraloğlu