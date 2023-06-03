14-28 Mayıs seçimlerinden zaferle çıkan AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönem için kolları sıvadı.

Gün içinde TBMM’de yemin eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye’de yabancı ülke liderlerinin de katıldığı görkemli törende yeni dönem için önemli mesajlar verdi.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Cumhurbaşkanı, Çankaya Köşkü’ne geçerek 5 yıllık yeni dönemde kabinesinde görev verdiği isimleri açıklıyor.

İşte o isimler;

Cumhurbaşkanı Yardımcısı- Cevdet Yılmaz,

Adalet Bakanı- Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı- Mahinur Özdemir Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı- Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı- Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı- Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı- Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanı- Osman Aşkın Bak

Hazine ve Maliye Bakanı- Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanı- Ali Yerlikaya

Kültür ve Turizm Bakanı- Mehmet Nuri Ersoy

Milli Eğitim Bakanı- Yusuf Tekin

Milli Savunma Bakanı- Yaşar Güler

Sağlık Bakanı- Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı- Mehmet Fatih Kacır

Tarım ve Orman Bakanı- İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanı- Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı- Abdülkadir Uraloğlu