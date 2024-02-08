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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman ilçe belediye başkanı adaylarını açıkladı.

İşte Cumhur İttifakı Adıyaman İlçe Belediye Başkan adayları tam liste:

Besni: Reşit Alkan

Çelikhan: Mustafa Bulut

Gerger: Erkan Aksoy

Gölbaşı: Hakan Toydaş

Kahta: Mehmet Can Hallaç

Samsat: Halil Fırat

Sincik: Mehmet Korkut

Tut: Ercan Öncebe

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Adıyaman'da yaklaşık 32 bin konutumuzun yapımı devam ediyor. Hedefimiz deprem bölgesinde 2 ay içinde 75 bin konutun teslimini yapmaktır. Biz tutamayacağız sözü vermeyeceğiz. Adıyaman'ımızın bize olan güvenini boşa çıkarmayacağız. Mevlam ülkemizi, milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun diyorum.

Bugün Adıyaman'a aynı zamanda teşekkür borcumuzu ödemek için geldik. 14-28 Mayıs seçimlerinde Adıyaman bizi bağrına bastı.

Adıyaman 6'lı masa denilen proje yapının yalan siyasetine fırsat vermedi. Bunların oyunlarına gelmedi. Adıyaman'ın doğru ve basiretli bir tercih yaptığını görebiliyoruz.

"BİZANS OYUNLARINA ŞAHİT OLUYORUZ"

Yere göğe sığdıramadıkları zatın bugün adının anılmasına tahammül edemiyorlar. Seçim faturasını bir kişiye kestiler. Cumhurbaşkanı adaylarının yanında kim varsa hepsini diskalifiye ettiler. CHP ve ortaklarının arasındaki kavga bitmedi. CHP'li vatandaşlarımızın umutlarını kıran Bizans oyunlarına şahit oluyoruz.

Adıyaman 14-28 Mayıs seçimlerindeki ferasetli tavrıyla buna dur demiştir. Adıyamanlı kardeşlerimiz sadece kendi istikballerini değil 85 milyonun da geleceğini kurtardı. Altın değerinde bir 5 yıl daha kazandırdınız.

"CHP'NİN ÜLKENİN SORUNLARINA ÇÖZÜM ÜRETME DERDİ YOK"

Devletimizin tüm imkanlarını zorlama pahasına olsa da depremzede şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız. CHP yönetiminin ülkenin ve milletin sorunlarına çözüm üretme gibi bir derdi yok. Bunlar kariyer peşinde koşan kifayetsiz muhterislerdir. Biz insanımızın, çiftçimizin sıkıntılarını nasıl çözeriz bunlarla uğraşıyoruz.

"BİZİM GÜNDEMİMİZDE ENFLASYONLA MÜCADELE VAR"

Son dönemde üzerimize salınan terör örgütlerinin başını nasıl ezeriz bunun mücadelesini veriyoruz. Bizim hedefimizde ülkemizi, bölgesel ve küresel krizlerin çözümünde anahtar konuma getirmek var.

Bizim gündemimizde insanlarımızın canını yakan hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadele var. Bizim gündemimizde ülkemizi lideri ülke yapmak var. Bunun dışında bir saikle hareket etmeyi kendimize zul sayıyoruz. Biz iş yapmanın eser ortaya koymanın, 85 milyonun dertlerine derman olmanın peşindeyiz.

"BELEDİYECİLİKTE BİZİMLE YARIŞABİLECEK YOK"

Genel seçimlerde elde ettiğimiz avantajla mahalli idareler seçimlerinde zafer elde edeceğiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak planlarımızı çoktan yaptık. Hangi ilin hangi sorunları var tespit ederek plan ve projelerimizi belirledik. Seçim beyannamemizi kamuoyumuzla paylaştık.

Sadece sorunlara odaklanarak değil, vizyoner projelerle milletimizin huzuruna çıktık. Belediyecilikte Cumhur İttifakı ile yarışabilecek hiçbir babayiğit yoktur. Hizmet ve eser siyasetinde bizimle aşık atabilecek çıkmadı. Rakiplerimizin çapsızlığından güç devşirenlerden olmadık."