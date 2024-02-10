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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 45’e kadar çıkarması, Kur Korumalı Mevduat’ta yeni hesap açılmaması ve Türk Lirası mevduatları destekleyen diğer adımları ile TL mevduat faizleri geçtiğimiz yıl sonunda rekor seviyelere kadar yükselmişti.

Ancak beş haftalık düşüş serisine geçen faiz oranları geçen hafta yeniden yükselişe geçerek yüzde 50 sınırını aştı. 22 Aralık haftasında yüzde 52,50'yi gördükten önceki hafta yüzde 49,61'e kadar gerileyen ortalama mevduat faizleri, geçen hafta 138 baz puanlık artışla yüzde 50,99'a ulaştı.

Döviz dönüşümlü kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarından standart TL mevduata geçişte bankalar yüzde 50'liler seviyesinde faiz teklif ederken, normal uygulamada mevduat faizini yüzde 40'lar seviyesinde tutuyor.

Peki Türk Lirası mevduat faizi oranları neden geriledi? Bankaların faiz oranları kaç? Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş mevduat faizleri ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Faizlerin düşmeye başlayacağı zamanı da açıkladı. İşte Kurtuluş’un Milliyet’e yaptığı açıklamasından öne çıkan noktalar…

POLİTİKA FAİZİ İLE MEVDUAT FAİZİ EŞİTLENDİ

“Merkez Bankası son artışla politika faizini yüzde 45’e çıkardığını açıkladı. Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın açıklamalarından anladığımız kadarıyla yeni yılda faiz artırımı döngüsüne ekstrem durumlar olmadıkça gidilmeyecek. Faizin durağan tutulduğu bir 6 aylık periyot bizi bekliyor.

Merkez Bankası faizi ilk artırmaya başladığında piyasadaki mevduat faizi oranıyla politika faizinin birbirine yakınlaşacağını ve yıl sonunda eşitleneceğini bekliyorduk. Bu gerçekleşti, şu anda Merkez Bankası politika faizi yüzde 45 seviyesinde, mevduat faizleri ise yüzde 45-47 bandında gözükmekte. Merkez Bankası’nın 2024 yılı hedeflerine ulaşmış olduğunu, politika faizi ile piyasadaki reel faiz farklılığının giderildiğini gözlemlemekteyiz.

BANKALAR HEDEFİ TAMAMLADI, FAİZLER DÜŞTÜ

Bankaların yıllık bazda kendilerine koydukları mevduat ve kredi hedefleri bulunmakta. Bu hedefleri yakalamak için yıl sonunda mevduat faizlerinden yüksek oranda faiz sunmaktaydılar. Yıl sonunda faizler yaklaşık yüzde 52 seviyesine yükselmişti.

Fakat Ocak ayına gelinmesiyle birlikte yeni bir dönem başladığı için piyasalar reel oranlara geri döndüler. Şu anda yüzde 45 ile 47 arasında mevduat faizi veriyorlar.

“YILIN İKİNCİ ÇEYREĞİNDE FAİZİN DÜŞTÜĞÜNÜ KONUŞACAĞIZ”

Bir diğer önemli etken de KKM’nin artık cazibesini yitirmesidir. KKM’den dönenlere yüksek oranda mevduat faizi verilmesi ile 2023 yılı sonunda mevduat faizleri oldukça yükselmişti. Şu anda yeni KKM açılmadığından ve vadesi biten KKM’ler yenilenmediğinden dolayı mevduat faizleri geri geldi.

Şu andaki hali ile çok ekstrem gelişmeler olmazsa uzunca bir müddet bu faiz oranlarında kalacağımızı ve ikinci çeyreğin sonundan başlayarak artık piyasada faizin düştüğünü konuşmaya başlayacağımızı tahmin ediyoruz.

BANKALARIN GÜNCEL MEVDUAT FAİZİ ORANLARI

Bankalarda ağırlıklı olarak 45 ile 47 arasında oranlar söz konusu. Bazı bankalar yüzde 40’ların da altına düşebiliyor. Düşük faiz oranlarının geçici bir durum olduğunu değerlendiriyoruz. Yüzde 40’ın altında faiz veren bankalar yıl sonu hedeflerini yakalamış olan bankalardır.

Şu anda piyasadaki mevduatı elde etmek için agresif tutum sergilemeyen bankalardır. Bu geçici bir dönemdir. Piyasanın şu anda kabullendiği oran yüzde 45-47 aralığıdır. Bu bankalar kısa süre içerisinde faizleri ortalama piyasa oranına yükseltecektir.

1 MİLYON LİRADA 38 BİN TL

Mevduat faizinde aylık ve üç aylık kazançlar arasındaki oransal fark neredeyse kapanma noktasında. 1 milyon TL parası olan bir kişinin aylık 37 bin 500 TL kazancı söz konusudur. Mevduat eğer 3 aylık döneme çıkarsa burada 2 puanlık ekstra faiz söz konusu.

Bu da 1 milyon TL’de yaklaşık 800 TL ekstra bir rakama tekabül etmektedir. Yani 1 milyon TL’yi 3 aylık mevduata yatıran bir kişinin kazanacağı aylık faiz geliri 38 bin 300 TL olacaktır.”