Kent genelinde planlı bakım onarım çalışması yapan Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) çalışmalar kapsamında bugün bazı ilçelerde enerji kesintileri olacağını duyurdu.

Planlı bakım çalışmaları nedeniyle İpekyolu, Tuşba, Gürpınar, Erciş, Muradiye ve Özalp ilçelerinde enerji kesintileri yaşanacak.

VEDAŞ tarafından planlı enerji kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleler ise şunlar;

İpekyolu;

09.00—12.00 saatleri arasında Seyit Fehim Arvasi Mahallesi ve buna bağlı sokaklarda planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.00-17.00 saatleri arasında; Fırat, Hacıbekir, Akköprü, Vali Mithatbey Mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

13.00-18.00 saatleri arasında Karşıyaka mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Tuşba;

09.00-16.00 saatleri arasında; Abdurrahman Gazi ve Akköprü mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Gürpınar;

09.00-17.00 saatleri arasında; Dolaylı, Yeşilyurt, Örmeli, Elemeği, Binektaşı ve ilgi mezralarında planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Erciş;

09.00-17.00 saatleri arasında; Çelebibağı ve Çubuklu mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Muradiye;

09.00-12.00 saatleri arasında Alkasnak ve Keçikıran mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.00-17.00 saatleri arasında; Çakmak mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Özalp;

09.00-17.00 saatleri arasında Aşağıakçagül, Bodurağaç, Çırakköy, Hacıali, Sağmalı, Seydibey, Sugeçer ve Yarımkaya mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.