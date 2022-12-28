Vanlılar ekmeğe gelen zamdan şikayetçi

Asgari ücrete yapılan zammın ardından Van'da 3,5 TL'den satılan 210 gram somun ekmeğin fiyatı 4 TL’ye yükseldi. Ekmeğe yapılan zammı WanHaber'e değerlendiren vatandaşlar, "Asgari ücrete yapılan zamla beraber her şeye zam gelmeye başladı. Ekmeğe de zam geldi, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ekmek bizim temel gıdamız artık onu da alamayacak duruma geldik. Zengin için fark eden bir şey olmaz ama fakir fukara artık ekmek bile alamayacak durumda" diye konuştu.