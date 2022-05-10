Van’da ekmeğe zam…

Artan maliyetler karşısında son aylarda art arda fiyat artışı yapılan ekmeğe, 9 Mayıs itibariyle bir zam daha yapıldı. Kent genelinde daha önce 210 gramı 2 lira 50 kuruştan satışa sunulan ekmek, önümüzdeki haftadan itibaren 3 TL’den satışa sunulacak. Van’da Ramazan Ayı öncesi kararlaştırılan ekmek zammı, önümüzdeki hafta itibariyle uygulanmaya başlayacak.

210 gram pide ekmeğinin fiyatı 3 TL olurken,150 gram Van Çöreğinin fiyatı ise 4 TL oldu.

Van Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ve Van Lokantacılar ve Fırıncılar Odası’nın aldığı kararla yürürlüğe giren fiyat listesinde

210 gramlık pide ekmek 3 TL,

150 gramlık Van Çöreği 4 TL,

80 gramlık tandır ekmeği 1.80 TL,

100 gramlık kıymalı pide 9 TL,

100 gramlık lahmacun pide ise 10 TL’den satışa sunulacak.

Marketlerde temel gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışları vatandaşların en büyük isyanlarından biri olurken, yıl içerisinde sık sık zam haberleriyle gündemi meşgul eden ekmek te bundan sonra 3 TL’den satışa sunulacak.

Un, yağ, şeker ve tuz fiyatlarında son üç ayda %300 oranında zam gelirken, yetkililerden gelen 'ekmeğe zam gelmesi kaçınılmaz' ifadeleri gerçeğe dönüştü. Van’da kent genelinde ekmek fiyatlarına yeniden zam geldi.

Bölgegazetesi