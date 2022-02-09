Toki indirim kampanyası ne zaman başlayacak?

TOKİ indirim kampanyası ne zaman? 2022 TOKİ indirim kampanyası ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. TOKİ konutları için yeni bir indirim kampanyası geliyor. Geçtiğimiz yıl yapılan kampanyalardan toplam 28 bin kişi yararlanmıştı. Mart 2022 tarihinde alınacak başvurulardan bu yıl da binlerce kişinin faydalanması bekleniyor.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, mart ayında TOKİ konutlarına ilişkin yeni bir indirim kampanyası düzenleyeceklerini açıkladı. Vatandaştan gelen talep doğrultusunda yıl içinde 2 ayrı indirim yaptıklarını belirten Kurum, "Düzenlediğimiz kampanyalarla yüzde 20 oranında indirim imkânı sağladık. Kampanyalardan toplam 28 bin vatandaşımız faydalandı. Mart 2022'de yeni bir indirim kampanyası daha düzenleyeceğiz" dedi.

Antalya'da düzenlenen 'Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye' temalı istişare toplantısında konuşan Kurum, "3.5 yılık süreçte birçok afet yaşadık. Yatırım değeri 300 milyar lirayı aşan, 13 bin kalem çevre ve şehircilik yatırımını hep birlikte başlattık" diye konuştu.

2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve Yeşil Kalkınma Devrimi noktasında adımların kararlılıkla atıldığını belirten Bakan Kurum, şunları anlattı:

"Bilim ve sanayide, düşük emisyonlu, yeşil endüstriyel üretimi artıracağız. Enerjide, temiz enerji tekniklerini ve yenilenebilir enerji sistemlerini destekleyeceğiz. Şehircilikte, arazi kullanımı noktasında titiz davranacağız. Yani bir gayrimenkul geliştirmede, öncelikle daha önce imara açılmış alanların kullanım oranını artıracağız. Tarım alanlarını koruyacağız. Tüm imar planlarında yeşil alan kullanımını maksimum seviyeye çıkaracağız. Kentsel tüketimin azaltılmasını sağlayacağız. Üretimde; geri dönüşümlü malzeme kullanımını teşvik edeceğiz. Evsel katı atıkların kaynağında ayrıştırılması ve atık suların yeniden kullanılmasına yönelik teşvik mekanizmaları oluşturacağız. Bina yer seçiminde verimliliği geliştireceğiz."

SIFIR ATIKTA 24.2 MİLYON TON GERİ DÖNÜŞÜM

Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan 'Sıfır Atık Projesi'nin son verilerini açıklayan Bakan Kurum, "24.2 milyon ton geri kazanılabilir atığı işleyerek ekonomiye kazandırdık. Toplanan atıklardan 30 milyar lira ekonomik kazanç sağladık. Yani ülkemize en az 2 bin tam donanımlı okul kazandırdık. 265 milyon ağacımızı kesilmekten kurtardık. Türkiye Çevre Ajansı'mız Depozito Yönetim Sistemi uygulamalarımızı 1 Ocak 2022 itibarıyla başlattık. Vatandaşımızın depozito iade makinelerine bıraktığı her bir dönüştürülebilir atık, ülkemize ekonomi olarak, istihdam olarak geri dönecek" dedi.

TÜM GAZLARDA YÜZDE 25 AZALMA

Ülke genelinde, havayı kirleten tüm gazlarda yüzde 25'i aşan oranda azalma sağladıklarını açıklayan Bakan Kurum, buna göre Türkiye'nin havasının geçen yıllara göre yüzde 25 daha temiz olduğunu ifade etti. Şu ana kadar 68 milyon metrekare büyüklüğe sahip 423 millet bahçesini projelendirdiklerini ve 125'ini tamamlandıklarını kaydeden Kurum, millet bahçelerini iklim değişikliğiyle mücadeledeki en değerli çalışmalardan biri olarak gösterdi.

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