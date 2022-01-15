SSK ve Bağ-Kur aylıklarına yeni düzenleme!
SSK VE Bağ-Kur aylıklarına yapılan düzenle ile aylık ödemeler hafta sonuna denk gelse dahi maaş ödemeleri yapılacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki aylık ödemelerde yeni düzenlemeye gidildiği belirtildi.
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe göre, aylık ödemelerin resmi tatil ya da hafta sonuna denk gelse bile zamanında ödeneceği ifade edilen açıklamada, "SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki aylık ödemeler, cumartesi gününe rastlaması halinde cuma, pazar gününe rastlaması halinde ise pazartesi ödenmekteydi.
Resmi tatil olan 23 Nisan ve 19 Mayıs günlerine rastlayan ödemeler de yine bir sonraki gün ya da bir önceki gün ödenmekteydi." bilgisine yer verildi.
Yönetmeliğin 69. maddesinde yapılan değişiklikle 1 Ocak'tan itibaren hafta sonu ya da resmi tatile rastlayan aylık ödemelerin aynı gün ödenmesi olanağının getirildiği belirtilen açıklamada, böylelikle sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme günü konusunda yaşadıkları mağduriyetin giderildiği kaydedildi. Habertürk
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